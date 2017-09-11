Повышение МРОТ не окажет влияния на уровень занятости – Минтруд

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Москва, 11 сентября. Принятие законопроекта и повышение МРОТ (минимальный размер оплаты труда) не окажет заметного влияния на уровень занятости, отмечается в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект, предусматривающий повышение МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения.

«Принятие законопроекта и повышение МРОТ не окажет практического влияния на уровень занятости», – приводит газета «Известия» текст пояснительной записки.

Напомним, что в соответствии с поручением президента законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа. 1 января 2018 года он должен быть повышен до 85% прожиточного минимума, а с 1 января 2019 – до 100%.