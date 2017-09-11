Меркель рассказала, как контрсанкции РФ подкосили сельхозотрасль Германии

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Берлин, 11 сентября. К падению цен на молоко в 2015 году, которое привело к банкротству многих фермерских хозяйств в Германии, привели к том числе и российские контрмеры в ответ на санкции, введенные Евросоюзом. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Выступая в понедельник на телеканале ARD, Меркель отметила, что Германия отказалась от молочных квот, что должно было положительно сказаться на сельскохозяйственной отрасли.

«Потом большую роль сыграли мировые цены, я имею в виду, что цены на молоко упали, потому что китайцы вдруг стали покупать больше в Австралии, и еще российские санкции — все это сыграло роль», — заявила Меркель.

В 2015 году было зафиксировано резкое падение цен на молоко в Германии. Ценник приблизился к уровню кризисного 2009 года.