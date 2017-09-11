Миллион человек вышел на улицы Барселоны в поддержку референдума

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Барселона, 11 сентября. Около миллиона человек вышли на улицы Барселоны в поддержку предстоящего референдума о самоопределении Каталонии. Такие данные приводит Городская Гвардия.

Лозунгом участников акции стал лозунг «Референдум – это демократия». Мероприятие было приурочено к Диаде — Национальному дню Каталонии. Сам референдум пройдет 1 октября.

«Никто у нас не украдет право проголосовать. Поэтому 1 октября мы будем проводить референдум о самоопределении», — заявил председатель общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишар (Jordi Cuixart), во время своего выступления на митинге на площади Каталонии.

На прошлой неделе парламент Каталонии большинством голосов поддержал законопроект о проведении референдума по отделению региона от Испании, пишет RT.