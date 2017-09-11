СМИ рассказали о секретном лагере в Ираке для жен и детей боевиков ИГ

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Багдад, 11 сентября. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*, запрещена в РФ) терпят в Сирии и Ираке одно поражение за другим. На первый план начинают выходить гуманитарные проблемы. Журналистам удалось побывать в засекреченном лагере, где находятся около 1400 жен и детей боевиков. Они напуганы тем, что их отдадут обратно боевикам.

Корреспонденту RT удалось побывать в лагере, где находятся около 1400 жен и детей предполагаемых боевиков «Исламского государства»*. Расположение лагеря строго засекречено. Организаторы боятся, что семьи боевиков ИГ могут подвергнуться преследованиям, в том числе со стороны местного населения.

Большинство обитателей лагеря родом из Турции. Но есть и те, кто прибыл из России и бывших союзных республик — Украины, Таджикистана, Азербайджана. Среди них также есть уроженки стран Африки, Азии, Европы и США.

Все женщины, с которыми удалось поговорить журналисту, были очень напуганы. Многие из них хотят вернуться домой, другие опасаются, что их отдадут боевикам, которые убьют их.

«Большинство женщин так и приехали — со своими мужьями. Мы ехали сюда не воевать или убивать. Мы ехали сюда жить», — объяснила одна из обитательниц лагеря.

По данным спецслужб, подавляющее большинство женщин подверглось серьезному воздействию пропаганды ИГ. Сейчас власти решают, как быть с ними дальше.

Многие находящиеся в лагере дети осиротели. Некоторые еще совсем малы и даже не могут назвать своего имени. Сейчас гуманитарные организации, включая ЮНИСЕФ и ООН, пытаются найти их родственников и вернуть их домой.

* Организация запрещена на территории РФ.