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Общество
Испания оштрафовала Facebook за нарушение правил о защите данных
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    Испания оштрафовала Facebook за нарушение правил о защите данных

    22:33  11 Сентября 2017
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    Испания оштрафовала Facebook за нарушение правил о защите данных

    Мадрид, 11 сентября. Власти Испании оштрафовали компанию Facebook на 1,2 миллиона евро за нарушение закона о конфиденциальности. Об этом сообщает пресс-служба Испанского агентства по защите данных (AEPD).

    В ведомстве отметили, что сотрудники агентства обнаружили два серьезных и одно очень серьезное нарушение закона об охране информации со стороны компании Facebook. Как выяснилось, Facebook собирал и анализировал данные пользователей о религиозных и политических взглядах, а также о хобби и увлечениях без их согласия. Испанское агентство по защите данных приняло решение наложить на Facebook штраф в размере 1,2 миллиона евро.

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    Автор: Алексей Громов
    #испания #facebook #штраф #данные
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