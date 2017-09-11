Испания оштрафовала Facebook за нарушение правил о защите данных

В Избранное

Мадрид, 11 сентября. Власти Испании оштрафовали компанию Facebook на 1,2 миллиона евро за нарушение закона о конфиденциальности. Об этом сообщает пресс-служба Испанского агентства по защите данных (AEPD).

В ведомстве отметили, что сотрудники агентства обнаружили два серьезных и одно очень серьезное нарушение закона об охране информации со стороны компании Facebook. Как выяснилось, Facebook собирал и анализировал данные пользователей о религиозных и политических взглядах, а также о хобби и увлечениях без их согласия. Испанское агентство по защите данных приняло решение наложить на Facebook штраф в размере 1,2 миллиона евро.