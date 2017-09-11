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Экономика
Российский авторынок поднялся на второе место по продажам в Европе
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    Российский авторынок поднялся на второе место по продажам в Европе

    22:16  11 Сентября 2017
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    Российский авторынок поднялся на второе место по продажам в Европе

    Москва, 11 сентября. По итогам августа автомобильный рынок России поднялся на второе место в рейтинге крупнейших авторынков Европы. 

    По данным аналитического агентства «Автостат», основанных на информации национальных ассоциаций автопроизводителей Европы, за последний месяц лета лидером по реализации автомобилей осталась Германия. Здесь было продано 253 679 машин (+3,5%). Россия, где в августе было продано 122,5 тыс. легковых автомобилей, поднялась на вторую строчку. 

    Российский авторынок поднялся на второе место по продажам в Европе

    «Бронза» у Франции. На четвертом и пятом месте расположились соответственно Италия и Великобритания.

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    Автор: Олеся Волкова
    #автомобили
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