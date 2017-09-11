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Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения
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    Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

    23:10  11 Сентября 2017
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    Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

    Москва, 11 сентября. Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни россиян впервые в истории достигла 72,5 года, о чем свидетельствуют данные Росстата.

    «Согласно данным Росстата за семь месяцев текущего года, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 лет», — пояснила Скворцова.

    Продолжительность жизни мужчин увеличилась ровно на один год, составив 67,5 года. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 года. Скворцова также добавила, что в России продолжает снижаться смертность от основных причин. С начала 2017 года смертность населения в России снизилась на 2,3%. Кроме того, исторического минимума достигла младенческая смертность в России, которая за семь месяцев снизилась на 11,7%, сообщает «Газета.ру».

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #скворцова #продолжительность жизни #минздрав рф #росстат #смертность
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