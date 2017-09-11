Власти США намерены разработать новое ядерное оружие против России и КНДР

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Вашингтон, 11 сентября. Администрация президента США Дональда Трампа намерена начать разработку нового типа ядерного оружия. Как сообщают американские СМИ, речь идет о так называемых «мини-бомбах», отличающихся меньшим размером и меньшим радиусом поражения.

Как отмечается, подобное оружие даст американским военным больше стратегических возможностей. Использование обыкновенного ядерного оружия запрещено международными конвенциями, но теоретически, власти США смогут получить разрешение на применение более слабых вариантов.

Предполагается, что новое вооружение будет использовано для сдерживания потенциальных противников США – вероятно, речь идет о России и Северной Корее, пишет газета «Известия».