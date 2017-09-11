ДНР: украинские силовики ведут массированный обстрел окраин Горловки
Донецк, 11 сентября. Подразделения вооруженных сил Украины ведут минометный обстрел жилых кварталов на окраине Горловки. Об этом заявил глава городской администрации Горловки Иван Приходько.
По его данным, в 21:00 украинские силовики начали минометный обстрел жилых домов в поселке Зайцево, который расположен на окраине Калининского района Горловки. По предварительным данным, ВСУ ведут обстрел с использованием минометов калибра 82 миллиметра. В настоящее время обстрел продолжается, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Стоит отметить, что за минувшие сутки украинские силовики 32 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 15 населенных пунктов Донецкой народной республики.