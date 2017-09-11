ДНР: украинские силовики ведут массированный обстрел окраин Горловки

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Донецк, 11 сентября. Подразделения вооруженных сил Украины ведут минометный обстрел жилых кварталов на окраине Горловки. Об этом заявил глава городской администрации Горловки Иван Приходько.

По его данным, в 21:00 украинские силовики начали минометный обстрел жилых домов в поселке Зайцево, который расположен на окраине Калининского района Горловки. По предварительным данным, ВСУ ведут обстрел с использованием минометов калибра 82 миллиметра. В настоящее время обстрел продолжается, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Стоит отметить, что за минувшие сутки украинские силовики 32 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 15 населенных пунктов Донецкой народной республики.