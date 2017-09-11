МИД Украины направил России ноту протеста в связи с прошедшими в Крыму выборами

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Киев, 11 сентября. МИД Украины передал России ноту протеста в связи с прошедшими в стране выборами, которые состоялись в том числе и в Крыму. Согласно тексту заявления, украинские власти обещают расширить санкции против России.

На сайте министерства иностранных дел Украины было опубликовано сообщение, в котором украинские власти осуждали состоявшиеся в Крыму выборы, а также обещали расширить санкции против России. Какие меры намерен принять официальный Киев в тексте заявления не указано.

Также украинские власти заявили, что не признают результаты проведенных выборов.

Напомним, что в это воскресенье в России прошел Единый день голосования. Выборы разного уровня состоялись в 82 регионах страны, в том числе и в Крыму.