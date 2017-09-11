Сирийская вооруженная оппозиция подтвердила участие в переговорах в Астане

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Каир, 11 сентября. Вооруженная сирийская оппозиция подтвердила свою готовность принять участие в шестом раунде переговоров по Сирии в Астане, основной темой которых станет создание четвертой зоны деэскалации в провинции Идлиб. Об этом заявил представитель делегации сирийской оппозиции Яхъя аль-Ариди.

«Основной темой переговоров станет стабилизация перемирия и недопущение нарушений в зонах деэскалации с помощью наблюдателей от стран-гарантов. Что касается Идлиба - переговоры будут сконцентрированы на добавлении этого района в зоны деэскалации», — пояснил аль-Ариди.

Накануне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договоренности о создании четвертой зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб будут документально оформлены на межсирийских переговорах в Астане, которые намечены на 15 сентября.