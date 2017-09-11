Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Технологии
Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone
Политика
Сирийская вооруженная оппозиция подтвердила участие в переговорах в Астане
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирийская вооруженная оппозиция подтвердила участие в переговорах в Астане

    21:39  11 Сентября 2017
    154

    Сирийская вооруженная оппозиция подтвердила участие в переговорах в Астане

    Каир, 11 сентября. Вооруженная сирийская оппозиция подтвердила свою готовность принять участие в шестом раунде переговоров по Сирии в Астане, основной темой которых станет создание четвертой зоны деэскалации в провинции Идлиб. Об этом заявил представитель делегации сирийской оппозиции Яхъя аль-Ариди.

    «Основной темой переговоров станет стабилизация перемирия и недопущение нарушений в зонах деэскалации с помощью наблюдателей от стран-гарантов. Что касается Идлиба - переговоры будут сконцентрированы на добавлении этого района в зоны деэскалации», — пояснил аль-Ариди.

    Накануне глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договоренности о создании четвертой зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб будут документально оформлены на межсирийских переговорах в Астане, которые намечены на 15 сентября.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #россия #оппозиция #сирия #лавров #переговоры #идлиб #астана #зоны деэскалации
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1607

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1928

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16200

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4647
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2276
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        140
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        416
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2227