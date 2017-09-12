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Сирия, 12 сентября. Курды и США продвинулись в направлении Дейр эз-Зора. САА предприняла попытки наступления в районе Айн-Тарма в Дамаске и близ города Хамима в Хомсе. РФ направила в Дейр эз-Зор 175 саперов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали воздушную поддержку САА и ее союзникам в окрестностях Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предприняли попытку наступления в районе города Хамима на юго-востоке провинции Хомс; продолжили проводить разминирование Дейр эз-Зора и его окрестностей; открыли ответный огонь по позициям «Ан-Нусры»*** на окраинах поселений Харб Нафса и Аль-Джомаклия в южной части Хамы; уничтожили пикап ИГ* восточнее Саламии в Хаме.

«Исламское государство»: вело бои с САА вблизи поселений Айяш и Аль-Багилия в Дейр эз-Зоре; лишилось западных и северных склонов гор Билляс к востоку от Хомса; взорвало военный пикап курдов в районе деревни Аль-Рувайшед в провинции Дейр эз-Зор; взяло в плен одного из исламистов ССА** в юго-западной части Даръа; утратило тепловую электростанцию в районе населенного пункта Сальба на востоке провинции Хама; потеряло одного из командиров в результате ударов «Хашд Аш-Шааби» в иракской провинции Киркук.

Сирийская свободная армия** (ССА): покинула район лагеря для беженцев Хадалат в южной части провинции Дамаск; потеряла командира бригады «Усуд Аль-Сунна» на юго-западе провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: отбила атаку САА в квартале Айн-Тарма в Восточной Гуте Дамаска; вела перестрелки с САА в северной части провинции Хомс; открыла огонь по электростанции Аз-Зара к югу от Хамы.

Курды: захватили бывшую базу 113-й дивизии на северо-востоке провинции Дейр эз-Зор; понесли потери в живой силе в результате снайперских обстрелов террористов ИГ.

Международная коалиция: проводила бомбардировки в городе Ракка.

Провинция Дамаск

В течение суток разворачивались бои между исламистами и силами САР на северо-востоке столицы. Как передавал военный источник в сети Twitter (RohyBoydany), после ракетных обстрелов сирийская армия предприняла попытку наземного наступления в районе Айн-Тарма. Однако атака была отбита. Данные о потерях сторон не оглашались.

Недалеко от сирийско-иорданской границы боевики группировки «Ахмад Аль-Абдо», подконтрольной Сирийской свободной армии (ССА), покинули район лагеря для беженцев Хадалат, после чего правительственные подразделения заняли данные территории. Напомним, по условиям соглашения между РФ, США и Иорданией порядка 900 КПП, расположенных в Сирийской пустыне, должны перейти под контроль САА. Тем не менее не все организации «умеренной оппозиции» согласны сложить оружие. Так, по данным информационного агентства Al Masdar News, бригада ССА «Джейш Усуд Аш-Шаркия» заявила о том, что продолжит борьбу против САА.

Провинция Хомс

На протяжении всего дня отмечались столкновения между радикалами вооруженной оппозиции и сирийскими войсками в северной части Хомса. Стороны проводили взаимные артиллерийские и ракетные обстрелы недалеко от населенных пунктов Айн Хусейн, Айн Ад-Дананир, Аль-Амирия и Аль-Саан. Как передавало оппозиционное агентство новостей Homs Media Center, укрепрайоны исламистской коалиции «Тахрир Аш-Шам» также подверглись бомбардировкам сирийской авиации. Никакой информации о потерях со стороны «Джебхат Ан-Нусры»* до сих пор не поступало.

Правительственные войска предприняли новую попытку наступления в районе стратегического города Хамима на границе между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор. Как передавал Twitter-канал (wessamae007), преуспеть на данном направлении силам САР пока не удалось.

Во второй половине дня Сирийская арабская армия (САА) продвинулась на юге «Акербатского котла» и заняла часть горной гряды Билляс, передавал военный источник в сети Twitter (SyriaWar2).

Провинция Дейр эз-Зор

В минувшие сутки саперы Сирийской арабской армии (САА) продолжали разминирование города Дейр эз-Зор и его окрестностей. Информационный портал Reuters сообщал, что 175 российских военнослужащих были направлены в помощь правительственным силам. Тем временем армия САР вместе с ополченцами-шиитами и при помощи российских военных самолетов осуществляли зачистку от ИГИЛ* близлежащих населенных пунктов. Боестолкновения фиксировались в предместьях поселений Айяш и Аль-Багилия, а также в районе высоты Аль-Тарда, освобожденной днем ранее.

Демократические силы Сирии**** (SDF), действующие в регионе при поддержке западной коалиции, немного продвинулись в северной части региона, захватив бывшую базу 113-й дивизии, о чем сообщал Twitter-канал (VivaRevolt). В свою очередь, ИГИЛовцы взорвали военный пикап курдов в районе деревни Аль-Рувайшед. На момент удара в автомобиле находились несколько бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК). Согласно данным военных источников информагентства Al Masdar News, курдские отряды направятся в сторону пограничного города Абу Кемаль.

Российский Центр по примирению враждующих сторон доставил новый гуманитарный груз. Наборы с продовольствием и медикаментами были распределены среди местных жителей административного центра провинции.

Провинция Даръа

Разворачивались бои между радикалами вооруженной оппозиции и ИГИЛовцами «Джейш Халид ибн Аль-Валид» вблизи населенного пункта Аль-Абдали в юго-западной части региона. Как передавал военный источник в социальной сети Twitter (DI_monaseer9), один из боевиков Сирийской свободной армии (ССА) был захвачен в плен террористами «Исламского государства»*. О подробностях произошедшего не сообщалось. Кроме того, террористы ИГ заминировали штаб-квартиру одной из группировок ССА «Усуд Аль-Сунна», в результате чего получил ранения один из командиров бригады. Об этом сообщал Twitter-канал (islamnedaa3).

Провинция Хама

После того как в первой половине дня станция Аз-Зара в очередной раз подверглась обстрелам со стороны исламистов террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) открыли ответный огонь по укреплениям боевиков на окраинах поселений Харб Нафса и Аль-Джомаклия, передавало агентство новостей Barda News.

В восточной части региона подразделениям САР и союзным им силам при помощи российских ВКС удалось немного продвинуться и взять под контроль электростанцию южнее города Сальба, передавал военный источник в сети Twitter (C_Military1). Кроме того, в результате воздушной атаки сирийских военных самолетов был ликвидирован военный пикап «Исламского государства». О потерях со стороны боевиков ИГ в живой силе до сих пор не сообщалось.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) продолжила вести бои с террористами «Исламского государства» в центральной и южной части административного центра региона. Прикрытие с воздуха курдским подразделениям обеспечивала коалиционная авиация, наносившая авиаудары в различных кварталах города. Военный источник в Twitter (HassounMazen) сообщал о том, что в результате серии боевых вылетов ВВС коалиции несколько зданий, в числе которых городская мечеть, были уничтожены.

Однако, как передавал новостной портал Al Masdar News, несмотря на преимущество курдов в живой силе и военной технике, ИГИЛовцы продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. По данным местного агентства новостей Raqqa 24, два бойца курдских Отрядов народной самообороны (YPG) были застрелены снайперами террористической группировки на юге Ракки.

Ирак

Беспилотники проправительственных Сил народной мобилизации сбросили взрывчатые вещества на военные объекты террористов «Исламского государства» в районе крупнейшего оплота ИГИЛ в провинции Киркук — города Хавиджа. По информации новостного портала Al Sumaria News, в результате атаки были ликвидированы несколько боевиков, в том числе один из высокопоставленных командиров террористической группировки.

Тем временем новые взрывы потрясли столицу. Информационное агентство Iraqi News сообщало о том, что одно из взрывных устройств, заложенных радикалами подпольных формирований ИГИЛ, сработало на западе Багдада. В результате взрыва погиб один из мирных жителей, еще порядка четырех человек получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)