Путин внес на ратификацию в ГД договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

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Москва, 11 сентября. Глава государства Владимир Путин передал на ратификацию в Государственную думу Российской Федерации договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Соответствующая информация была опубликована в электронной базе ГД РФ.

«Ратифицировать Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанный в городе Москва 11 апреля 2017 года», — указано в соответствующем документе.

Как ранее сообщало RT, представители Евразийской экономической комиссии отметили рост поставок российских продуктов в страны ЕАЭС.