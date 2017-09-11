Блокировка «ВКонтакте»: Украина в ОБСЕ отказалась признаться в нарушении свободы слова

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Блокировка социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных веб-сайтов на Украине противоречит общему пониманию свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации. Об этом в понедельник заявил политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Алексей Семенов в ходе ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Варшаве.

Как рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей в CIS-EMO, официальный представитель Украины на мероприятии предпочел не комментировать вопиющие факты цензуры в Интернете, которые в своем выступлении обозначил Алексей Семенов. Однако представитель Украины заявил, что его страна «привержена принципам свободы информации и свободы СМИ», а Россия «использует СМИ и неправительственные организации для дискредитации украинской власти и дестабилизации внутренней ситуации на Украине, продвигая агрессивный национализм и шовинизм». Неоднократно было также использовано словосочетание «гибридная война», а также Москву обвинили в аннексии Крыма и Севастополя. Ответа на вопрос, как блокировка самых популярных на Украине соцсетей связана со всем вышеизложенным, прежде всего с якобы приверженностью Киева принципам демократии, не последовало.

«Такую страну, как Китай, часто и заслуженно критикуют за цензуру в Интернете. Действительно, там запрещены и заблокированы Google, Facebook и YouTube. Однако Китай никогда не декларировал приверженность демократии. Украина же декларирует приверженность европейским ценностям, однако фактически делает то же самое, блокирует российские соцсети и поисковики с целью цензуры и затруднения доступа своих граждан к информации. Очевидно, что на Украине ухудшается ситуация со свободой информации, но вместо того, чтобы реагировать на это, украинские власти продолжают искать «внешних врагов», — прокомментировал ФАН Алексей Семенов.

Отметим, что присутствовавший на мероприятии представитель Союза журналистов Республики Крым Андрей Трофимов не сумел выступить и был лишен слова по просьбе украинской делегации.