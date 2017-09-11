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Юнашев заявил, что не слышал, чтобы Улюкаев вымогал взятку у Сечина за игрой в бильярд
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    Юнашев заявил, что не слышал, чтобы Улюкаев вымогал взятку у Сечина за игрой в бильярд

    21:23  11 Сентября 2017
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    Юнашев заявил, что не слышал, чтобы Улюкаев вымогал взятку у Сечина за игрой в бильярд

    Москва, 11 сентября. Свидетель по делу бывшего министра Алексея Улюкаева журналист интернет-ресурса Life Александр Юнашев заявил, что не слышал, чтобы экс-министр вымогал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина во время игры в бильярд на саммите БРИКС в Гоа.

    Обвинение по делу экс-министра полагает, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина на саммите БРИКС в Индии осенью 2016 года. Юнашев входит в президентский пул и присутствовал на этом саммите.

    По его словам, Улюкаев и Сечин играли в бильярд. На вопрос журналистов, на что они играют, кто-то из них пошутил: «На нефтяные вышки».

    «Я не слышал, чтобы Улюкаев вымогал взятку у Сечина. Напротив, обычно необщительный экс-министр был в хорошем, веселом настроении», – заявил Юнашев, давая свидетельские показания.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #улюкаев #взятка #сечин #гоа #юнашев
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