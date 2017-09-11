Юнашев заявил, что не слышал, чтобы Улюкаев вымогал взятку у Сечина за игрой в бильярд

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Москва, 11 сентября. Свидетель по делу бывшего министра Алексея Улюкаева журналист интернет-ресурса Life Александр Юнашев заявил, что не слышал, чтобы экс-министр вымогал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина во время игры в бильярд на саммите БРИКС в Гоа.

Обвинение по делу экс-министра полагает, что Улюкаев вымогал взятку у Сечина на саммите БРИКС в Индии осенью 2016 года. Юнашев входит в президентский пул и присутствовал на этом саммите.

По его словам, Улюкаев и Сечин играли в бильярд. На вопрос журналистов, на что они играют, кто-то из них пошутил: «На нефтяные вышки».