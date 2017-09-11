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Сирия, 11 сентября. Жители города Ар-Растан на севере Хомса получили гумпомощь от РФ. Боевики нанесли ракетные удары по родному городу Башара Асада в провинции Латакия. САА несет потери в технике в окрестностях города Дейр эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли танк и боевую машину пехоты в столкновениях с ИГ* в Дейр эз-Зоре; ведут взаимные обстрелы с «Тахрир Аш-Шам» в районе городов Аль-Кантара и Аль-Латамина к северу от Хамы.

«Исламское государство»: утратило контроль над западными и северными склонами гор Билляс к востоку от Хомса; оказывает ожесточенное сопротивление САА в районе Акербата в провинции Хама; казнило семерых человек в городе Аль-Каим на западе провинции Аль-Анбар в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла одного из командиров бригады «Усуд Аль-Сунна», получившего ранения в результате взрыва на юго-западе провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам со стороны САА в районах Джобар и Айн-Тарма в районе Восточной Гуты Дамаска; нанесла порядка десяти ракетных ударов по городу Кардахе на северо-востоке провинции Латакия.

Провинция Дамаск

Местный источник в социальной сети Twitter (Ghouta_GMC) сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают проводить ракетные обстрелы укрепленных пунктов боевиков «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» в кварталах Джобар и Айн-Тарма, расположенных в районе Восточной Гуты на северо-востоке Дамаска. В данный момент информация о нанесенном радикалам уроне уточняется. Напомним, несколькими часами ранее правительственные войска предприняли попытку наступления в Айн-Тарме, однако исламистам«Джебхат Фатх Аш-Шам»**** удалось отразить атаку.

Провинция Латакия

Согласно информации Twitter-канала (leithfadel), боевики вооруженной оппозиции, отряды которых базируются на западе провинции Идлиб, нанесли порядка десяти ракетных ударов по родному городу Башара Асада — Кардахе, расположенному на северо-востоке Латакии. Сообщается, что радикалы намеренно провели обстрел в день рождения президента. Никакой информации о пострадавших пока не поступало. Практически вся территория провинции находится под контролем Сирийской арабской армии (САА), тем не менее северные окраины региона нередко оказываются под огнем антиправительственных формирований, в результате чего страдает, прежде всего, мирное население Латакии.

Провинция Хомс

Продолжаются вооруженные столкновения в восточной части региона между силами САР и проасадовскими ополченческими отрядами с одной стороны и боевиками «Исламского государства»* с другой. Военный источник в сети Twitter (SyriaWar2) сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) отбила у террористов ИГ западные и северные склоны гор Билляс. Информационное агентство Al Masdar News сообщает, что в ходе боев были ликвидированы несколько бронемашин террористической группировки.

Тем временем в город Ар-Растан к северу от Хомса был доставлен груз с продовольствием и медикаментами от РФ, передают военные источники AMN. Подобные гуманитарные миссии стали возможны благодаря открытию шоссе Хама — Хомс для конвоев с гумпомощью. Местные жители получили четыре тонны продуктов, а также около 500 килограмм лекарственных препаратов. Напомним, «Растанский котел» находится в зоне деэскалации, установленной в результате переговоров между представителями РФ и боевиков «умеренной оппозиции» в Каире. Российская военная полиция обеспечивает безопасность трассы, проводя досмотр автомобилей. По словам представителя российского Центра по примирению враждующих сторон Александра Сазонова, вскоре в Ар-Растане также откроется медицинский центр, помощь будет предоставлена всем нуждающимся.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийские войска продолжают столкновения с террористами «Исламского государства» в окрестностях административного центра провинции. По сведениям военного источника в соцсети Twitter (vvbbhhuuii), в ходе последних вооруженных стычек, произошедших в районе нефтяного поля Аль-Тейм, радикалам ИГ удалось уничтожить танк и боевую машину пехоты (БМП) Сирийской арабской армии (САА). Информация в данный момент уточняется.

Провинция Даръа

Twitter-канал (islamnedaa3) сообщает о новых потерях со стороны Сирийской свободной армии (ССА). В результате взрыва бомбы в одном из военных штабов бригады ССА «Усуд Аль-Сунна» был ранен высокопоставленный командир формирования. Предполагается, что взрывное устройство было установлено террористами организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», входящей в состав «Исламского государства». Напомним, в регионе регулярно происходят столкновения между подконтрольными ИГИЛ* группировками и радикалами вооруженной оппозиции. Ранее также сообщалось о том, что один из солдат «свободной армии» попал в плен к ИГИЛовцам.

Провинция Хама

Агентство новостей Masar Press Net передает, что в северной части Хамы отмечаются перестрелки между правительственными подразделениями и радикалами объединения «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»*. Противники продолжают взаимные обстрелы в районе городов Аль-Кантара и Аль-Латамина. Сирийские ВВС тем временем проводят разведывательные полеты над городом Мурек.

На востоке провинции правительственные войска продолжают сталкиваться с ожесточенным сопротивлением со стороны ИГИЛовев. Несмотря на то, что террористы полностью окружены в районе ключевого города Акербат, подразделениям САР в последнее время не удается сколько-нибудь продвинуться на данном направлении. По информации новостного агентства Al Masdar News, в «Акербатском котле» остаются около 500 боевиков «Исламского государства». В частности, крупные силы ИГИЛ по-прежнему сконцентрированы вблизи Акербата, который был освобожден две недели назад.

Ирак

По словам местного источника информагентства Iraqi News, террористы «Исламского государства» казнили семерых человек в городе Аль-Каим, расположенном на западе провинции Аль-Анбар, по обвинению в сотрудничестве с иракскими вооруженными силами. Ранее сообщалось о том, что правительственные войска стягивают силы к городам Рава, Анна и Аль-Каим, планируя в скором времени начать полномасштабное наступление в данном районе. Военные самолеты западной коалиции уже начали проводить бомбардировки в регионе.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)