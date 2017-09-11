Россия выразила протест и уведомила США о новых условиях для дипломатов

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Хельсинки, 11 сентября. В Хельсинки прошли консультации между заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и его американским коллегой Томом Шенноном, в ходе которых обсуждались острые вопросы двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Главной темой встречи дипломатов стала ситуация вокруг принудительного закрытия американскими властями Генерального консульства России в Сан-Франциско, а также нелегитимного захвата дипломатической собственности как в Сан-Франциско, так и в Вашингтоне.

Представитель внешнеполитического ведомства России выразил протест в связи с враждебными действиями США, указав, что они являются посягательством на дипломатический иммунитет. Также американскую сторону уведомили о том, что условия пребывания американских дипломатов в России будут приведены в соответствие с ограничениями, который были установлены для российских дипломатов в США.