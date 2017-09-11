Реализация минских договоренной стала темой беседы Путина и Меркель

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Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил реализацию минских соглашений.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, стороны подчеркнули важность соблюдения так называемого школьного перемирия.