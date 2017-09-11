Реализация минских договоренной стала темой беседы Путина и Меркель
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Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил реализацию минских соглашений.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, стороны подчеркнули важность соблюдения так называемого школьного перемирия.
«Подчеркнута неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих так называемого школьное перемирие, согласованное в контактной группе и поддержанное лидерами государств «нормандского формата», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.