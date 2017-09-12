Как Саакашвили поставил Порошенко на колени

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Хвилищевский хотел крикнуть «Не пущу!» Но язык как-то подвернулся и вышло: «не пустю». Даниил Хармс, «Однажды я пришел в Госиздат…»

Солнце обиженно пыхтело. Посмотрите, как я умею: пых-пых! Но зря старалось наше светило. Звезда по имени Михаил Саакшавили затмила Солнце, прорвав оборону на украинской границе.

Киевский режим и лично Петр Порошенко потерпели унизительное поражение. Государство оказалось беспомощным перед лицом отдельно взятого человека. Остановка поезда, «минирование» КПП и большая концентрация силовиков на границе не остановили «грузинский прорыв».

Грубовато, но содержательно высказался о ситуации журналист Юрий Ткачев:

«Ну а вот теперь Порошенко (ненормативная лексика). Т.е. если бы после всего этого цирка Саакашвили не удалось попасть в Украину, то власть показала бы себя пусть уродливой, пусть (ненормативная лексика), но по крайней мере способной добиться своего», — написал журналист на своей странице в Facebook.

Власть своего не добилась. Хотя своим визитом Саакашвили не должен был застать Киев врасплох. Михаил честно предупредил о грядущей поездке. Даже 10 сентября он свободно вещал в прямом эфире.

Исход борьбы пограничников и «активистов» решился в рукопашной схватке в пользу Саакашвили, триумфально вернувшегося на украинскую землю.

Есть такая профессия: от Родины защищать

По прибытию во Львов Саакашвили провел совместный брифинг с Юлией Тимошенко. Зашел с туза:

«Мы реально ничего не хотели. Я пытался обратиться к пограничникам, дать им паспорт и обратиться за защитой от украинского государства».

Оказывается, перед украинскими пограничниками стоят очень специфические задачи: защищать людей от Украины.

Михаил сказал несколько теплых слов и в адрес полицейских, которые «не стали исполнять преступные приказы».

О дальнейшем — молчание

Рядом стояла непотопляемая дама с косой. В ее глазах не видно любви и сострадания к новой жертве политических репрессий. Слишком много «зрад» выпало на ее долю. Тем не менее, несолоно хлебавши от всех предыдущих «злочынных влад», Тимошенко рвется в новый бой.

«На Украину снова пришла коррумпированная диктатура», — утверждает Юлия Владимировна.

Не сомневаясь, что мудрый украинский народ победит и этого монстра.

Между тем, журналисты настойчиво пытались разузнать у главного героя дня, каковы его дальнейшие планы. Но Саакашвили уклонился от ответа, ограничившись словами: «Бороться, а что делать?».

Возможно, что сам политик еще не определился с планом действий. После столь насыщенного дня перевести дух физически необходимо. И почему бы не приготовить еще какой-нибудь сюрприз старому другу? Да-да, если кто забыл, Михаил Николозович и Петр Алексеевич — старые добрые друзья.

Михайло Саакашвілі – мій друг зі студентських років. Я пам’ятаю його як вольову та рішучу людину, і маю підставу йому довіряти. — Петро Порошенко (@poroshenko) May 30, 2015

Растерянность и раскол

Приключения Саакашвили на границе вызвали много вопросов к действиям силовых структур. Лишь Михаил Николозович остался доволен. В целом же очевидно, что МВД провалило ответственную задачу.

Одну из ключевых ролей в событиях 10 сентября должен был сыграть Арсен Аваков, возглавляющий МВД. Судя по посту на Facebook, Арсен Борисович собой очень доволен. Глава МВД отметил, что сделал все, дабы «вывести из политического процесса полицейских и пограничников».

Что ж, ребята молодцы, выстояли. Не пали жертвами политических интриг. Если бы еще границу защитили — цены бы им не было!

Аваков продемонстрировал гневный настрой по отношению к нарушителям государственной границы.

Но искренность его слов вызывает сомнения. С одной стороны, у Авакова сложились крайне неприязненные отношения с Михаилом Саакашвили. Апогеем конфликта стала перепалка на заседании под руководством Петра Порошенко. Кроме главных героев, на этом видео примечателен дремлющий глава МИД Павел Климкин. Он совсем не удивлен происходящим.

С другой стороны, Арсен Борисович не слишком лоялен к действующему президенту Украины. Например, в истории с блокадой Донбасса он откровенно выставил Петра Алексеевича на посмешище. И остался при своей должности.

Пассивность МВД в ситуации с прорывом границы может найти объяснение в политических амбициях Авакова.

Луценко на страже закона

О резонансных событиях 10 сентября не мог молчать и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он заявил о «недопустимости силового сценария». Немного странное заявление, учитывая, что в противостоянии с активистами многие полицейские и пограничники получили травмы. Напрашивается вывод, что силовой сценарий уже случился, и закончился не в пользу правоохранителей.

Как бы ни было, Юрий Витальевич пообещал наказать нарушителей по всей строгости уголовного закона.

Уважая презумпцию невиновности, заметим, что в действиях соратников Саакашвили и его самого отчетливо просматриваются признаки тяжких и особо тяжких преступлений. Будет ли результат? Сомнительно. Подконтрольное Юрию Витальевичу ведомство в подобных обстоятельствах зачастую выглядит беспомощно.

Организаторам и участникам блокады Донбасса тоже грозили уголовными делами. С тех пор прошло много месяцев, но никаких последствий не видно. Зато Петр Порошенко объявил блокаду де-юре, благословив ее собственным указом.

Отметим также, что Саакашвили уже попал в базу скандально известного сайта «Миротворец» как нарушитель государственной границы Украины. Юридического значения это обстоятельство не имеет, но примета плохая.

В ближайшее время претензии к экс-губернатору Одесской области явно предъявит СБУ. Для простых смертных (российских певцов) это обычно грозит депортацией и запретом на въезд на территорию Украины. Хотя у Саакашвили, безусловно, случай особый.

Смысловой тупик

Петру Порошенко нынче дорог хороший совет. Чередой ошибок президент Украины загнал себя в глухой угол, из которого не видно выхода. Смириться со случившимся — значит показать свою беспомощность. Пойти до конца — значит пойти до своего конца.