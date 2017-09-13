Сирия и РФ против ИГ и «Джебхат ан-Нусры»: корреспондент ФАН поучаствовал в марафоне в провинции Хама

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Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в сирийском городе Скальбия на севере провинции Хама. Он располагается между оккупированными террористами населенными пунктами Аль-Латамина и Калаат Аль-Мадик совсем недалеко от линии соприкосновения с боевиками исламистского объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра*, деятельность запрещена в РФ).

Недавно в Скальбии прошел марафон, посвященный защитникам Сирии. Несмотря на нередкие обстрелы со стороны террористов, в данном мероприятии приняли участие тысячи гражданских лиц. К забегу, кроме того, присоединился и наш корреспондент. Ему удалось взять интервью у мэра города, который также участвовал в марафоне.

Глава администрации Скальбии поблагодарил Федеральное агентство новостей за участие в забеге и подробнее рассказал о данном мероприятии. По его словам, этот марафон является крупным гуманитарным и историческим событием, в котором вот уже четвертый год подряд принимают участие тысячи людей со всей Сирии.

«Данное мероприятие воплощает в себе благородные ценности и несет послание любви и мира для всех народов. Марафон — это один из самых светлых праздников, приносящий покой в душе, здоровье в теле, радость в глазах, любовь в сердце и легкость в ногах. Во время этого замечательного праздника звучит много приятных слов, а в руках у каждого — красивые цветы. Этот марафон воплощает наше существование и нашу стойкость. И мы, несмотря на все проблемы и трудности, остаемся и останемся на нашей земле — в нашей любимой Сирии».

Ранее корреспондент ФАН уже бывал в Скальбии. Тогда жители рассказали ему о массированных обстрелах, которые регулярно ведут боевики. Взрывы мин и ракет, в частности, унесли большое количество женщин и детей. При этом местное население живет в условиях жесткого дефицита: в городе серьезно недостает продуктов питания и топлива.

Мэр города в ходе интервью также подчеркнул, что сирийский народ не хочет конфликтов и, напротив, стремиться к мирной жизни, надеясь на светлое будущее для своих детей. Именно ради этих ценностей люди вышли на улицы, чтобы принять участие в гуманитарном марафоне, ставшим символом твердости духа сирийского народа.

Глава Скальбии также выразил глубокую признательность российской стороне за помощь стране в столь сложное время, а также выказал уважение лидерам союзных государств, которые внесли неоценимый вклад в борьбу с террористическими организациями.

«Мы очень благодарны российским воинам. Они стали для нас настоящими друзьями, не оставили нас в беде и оказали поддержку в решении серьезных проблем. Мы признательны за сотрудничество между российской и сирийской армиями против терроризма на всей территории САР. Также я хочу поблагодарить президента Сирии Башара Асада и президента России Владимира Путина за борьбу с международным терроризмом, за борьбу ради мира во всем мире».

Ожесточенное противостояние в северной части провинции Хама разворачивалась весной этого года, когда боевикам коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось прорвать линию обороны Сирийской арабской армии (САА) и выйти практически к самой столице региона. Однако правительственным войскам САР и российским ВКС совместными усилиями удалось в короткий срок сдвинуть линию фронта назад на север — почти до границы с провинцией Идлиб — и освободить ряд стратегических населенных пунктов, среди которых Тайбат Аль-Имам, Халфая, Суран, а также христианский город Махрада.

В настоящее время сирийские и российские силы ведут совместную военную операцию против террористов «Исламского государства»* (группировка запрещена в РФ) в окрестностях Дейр эз-Зора. За последнюю неделю военнослужащие армии САР, поддерживаемые боевой авиацией РФ, сняли осаду с северо-западных районов города, разблокировали стратегически значимый аэродром в юго-западных предместьях административного центра, отбили у исламистов крупное нефтяное поле Тайим, а также взяли под контроль весь участок ключевой магистрали, связывающей Дейр эз-Зор с Пальмирой. Большая часть территорий провинции на данный момент, однако, все еще остаются в оккупации террористического формирования.

* Организация запрещена на территории РФ.