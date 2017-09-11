Путин и Меркель подняли вопрос о нарушениях «школьного перемирия» в Донбассе

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Москва, 11 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

В ходе диалога политики обсудили вопросы, связанные с реализацей минских договоренностей по Донбассу.

«Подчеркнута неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих так называемое «школьное перемирие», — указано в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с главами Ирана и Азербайджана.