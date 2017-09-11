На службе ВКС РФ: Минобороны получит мощнейшие вертолеты Ка-52К, Ми-28УБ и Ми-28НМ

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Russian Combat Helicopters Increase In Sophistication («Российские боевые вертолеты становятся более совершенными»), опубликованной информационно-аналитическим интернет-ресурсом Aviation Week.

Несмотря на официальный запуск компанией «Вертолеты России» концепции высокоскоростного боевого вертолета для российских военных, производитель тратит гораздо больше усилий на усовершенствование существующих моделей, как для министерства обороны страны, так и для иностранных клиентов.

Контракт на начало разработки высокоскоростного боевого вертолета был подписан министерством обороны РФ в конце августа. Его цель — определить концептуальный дизайн высокоскоростного вертолета. Руководство компании «Вертолеты России» говорит, что им помогут данные, полученные в ходе тестирования демонстратора скоростной технологии.

Этот демонстратор создан на боевой вертолетной платформе Ми-24 и оснащен обтекаемой носовой частью, а также кабиной для улучшения аэродинамики и полностью композитными лопастями несущего винта. Летные испытания начались в декабре 2015 года, и в следующем году уже удалось добиться скорости 405 км/ч. Следующий этап тестирования состоял в том, чтобы довести скорость до 500 км/ч, но об успехе этого этапа ничего не сообщалось.

Морская версия российского разведывательно-ударного вертолета нового поколения Ка-52 «Аллигатор» (Ка-52К) сейчас проходит модернизацию и сможет защищать от управляемых ракет класса «земля-воздух» и «воздух-воздух».

«Министерство обороны и наш холдинг уверены, что данные, полученные в ходе испытаний, и накопленный опыт позволяют нам перейти к следующему этапу — разработке высокоскоростного боевого вертолета», — отмечает генеральный директор компании «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Новая скоростная модель, скорее всего, заменит действующие боевые вертолеты ВВС России (входят в состав Воздушно-космических сил Российской Федерации — Прим. ФАН). Ми-28Н «Ночной охотник» был выбран в качестве основного боевого вертолета, но его непосредственный конкурент — Ка-52 — также был приобретен для боевых разведывательных миссий. Тем не менее «Вертолеты России» продолжают расширять возможности обеих моделей.

В августе компания сообщила, что уже собрала первый вертолет Ми-28УБ для министерства обороны, а к концу года планирует произвести восемь планеров летательного аппарата.

Ми-28УБ — учебно-боевой вертолет с двойным управлением. Он также отличается более просторными кабинами и новыми энергопоглощающими креслами. Эта версия была разработана в 2013 году, а в 2015 году были завершены совместные оценочные испытания. Российские военные заказали 24 таких вертолета, которые должны быть готовы уже в конце 2018 года.

Но российская армия также рассматривает возможность покупки более сложной модели, получившей название Ми-28НМ. По словам Богинского, если контракт будет подписан в ближайшее время, первые поставки могут начаться в 2018 году.

Модель «НМ» совершила свой первый полет в октябре 2016 года. Она оснащена новой системой радиолокации и управления полетом, а также улучшенной авионикой. В вертолете также появилось подвижное отверстие для авиационного оружия калибра 30 мм, что позволит использовать высокоточное оружие, включая управляемые ракеты. Его скорость также удалось увеличить благодаря новым композитным лопастям несущего винта.

Ка-52 сейчас проходит аналогичную модернизацию. По словам Богинского, вертолет будет оснащен новыми системами защиты от управляемых ракет «земля-воздух» и «воздух-воздух». Полезная нагрузка вертолета будет также увеличена, чтобы он смог перевозить новые модели оружия.

Последнее усовершенствование коснется и военно-морской версии — Ка-52К. Первоначально она была разработана для развертывания на десантных авианосцах класса «Мистраль», которые российский флот намеревался приобрести у Франции. Ка-52К оснащен складными лопастями и складными полукрыльями. Морская модификация также может похвастаться повышенной защитой от коррозии, исправленной системой кондиционирования воздуха и специальным комплектом авионики, позволяющей осуществлять инструментальную посадку на палубу корабля.

После того как сделка с Францией отменилась, российские военные решили адаптировать эти вертолеты к будущим отечественным штурмовым кораблям. Два вертолета Ка-52К прошли испытания на единственном в России авианосце «Адмирал Кузнецов» в ходе миссии в Средиземном море в 2016-м и в начале 2017 года. Еще один круг испытаний был завершен этим летом, когда вертолеты совершили несколько высадок на самом современном фрегате России «Адмирал Горшков».

Заместитель министра обороны Юрий Борисов говорит, что военные уже согласовали планы закупок вертолетов с поставками будущих десантных кораблей и вертолеты будут закуплены до того, как корабли поступят на службу.

По словам Богинского, контракт на Ка-52К должен быть заключен в рамках новой программы государственных закупок до 2025 года. Его планируется утвердить к концу года. Серийное производство для ВМФ России начнется к 2020 году.

Однако первые военно-морские Ка-52 могут пойти иностранному заказчику. «Вертолеты России» имеют заказ от Египта, который купил два корабля «Мистраль», первоначально предназначавшихся для ВМФ России. Богинский заявил, что «Вертолеты России» уже обучили иностранных специалистов, а подготовка пилотов будет завершена в этом месяце.