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Объявлены цены на новые модели LADA Vesta SW и SW Cross
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    Объявлены цены на новые модели LADA Vesta SW и SW Cross

    0:07  12 Сентября 2017
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    Объявлены цены на новые модели LADA Vesta SW и SW Cross

    Ижевск, 11 сентября. Стали известны цены на новый универсал LADA Vesta SW и его приподнятую модификацию SW Cross. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на официальные дилерские центры компании «АвтоВАЗ».

    Сегодня завод «LADA Ижевск» начал серийное производство автомобилей Vesta SW и Vesta SW Cross. Для серийного выпуска Vesta SW и Vesta SW Cross завод наладил производство 79 новых деталей. Кроме того, на предприятии были модернизированы цеха сварки, окраски и сборки. При этом для Vesta SW Cross была разработана новая подвеска с увеличенным дорожным просветом.

    По предварительным данным, LADA Vesta SW в базовой комплектации будет стоить 619 тысяч рублей, а внедорожная модификация SW Cross обойдется в 639 тысяч рублей.

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    Автор: Алексей Громов
    #автоваз #цены #lada vesta sw #sw cross #универсал
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