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Киев готов увеличить транзит газа через Украину по просьбе «Газпрома»
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    Киев готов увеличить транзит газа через Украину по просьбе «Газпрома»

    23:36  11 Сентября 2017
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    Киев готов увеличить транзит газа через Украину по просьбе «Газпрома»

    Киев, 11 сентября. Украина готова удовлетворить заявку «Газпрома» на увеличение объемов транзита газа через территорию страны. Об этом заявили в пресс-службе служба компании «Нафтогаз Украины».

    «ОАО «Газпром» направило увеличенную до 315 млн кубометров заявку на транспортировку газа в Европу. За последние семь дней суточная заявка на транзит российского газа по территории Украины выросла на 47 млн кубометров. Увеличение заявки связано с остановкой на плановый ремонт газопровода «Северный поток», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

    В украинской компании отметили готовность Киева полностью выполнить заявку, напомнив, что украинская газотранспортная система в сутки способна обеспечить транзит более 400 млн кубометров газа в Европу.

    С начала года газотранспортная система Украины осуществила транзит в Европу в размере 61,9 млрд кубометров газа. Это на 23,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнули в «Нафтогазе».

    Ранее «Нафтогаз» заявил о намерении увеличить исковые требования к «Газпрому» на 5 млрд долларов вдобавок к уже имеющимся 13 млрд долларов.

    Киев готов увеличить транзит газа через Украину по просьбе «Газпрома»

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    Автор: Катерина Михайдили
    #киев #газпром #транзит #нафтогаз
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