Киев готов увеличить транзит газа через Украину по просьбе «Газпрома»

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Киев, 11 сентября. Украина готова удовлетворить заявку «Газпрома» на увеличение объемов транзита газа через территорию страны. Об этом заявили в пресс-службе служба компании «Нафтогаз Украины».

«ОАО «Газпром» направило увеличенную до 315 млн кубометров заявку на транспортировку газа в Европу. За последние семь дней суточная заявка на транзит российского газа по территории Украины выросла на 47 млн кубометров. Увеличение заявки связано с остановкой на плановый ремонт газопровода «Северный поток», — говорится в сообщении «Нафтогаза».

В украинской компании отметили готовность Киева полностью выполнить заявку, напомнив, что украинская газотранспортная система в сутки способна обеспечить транзит более 400 млн кубометров газа в Европу.

С начала года газотранспортная система Украины осуществила транзит в Европу в размере 61,9 млрд кубометров газа. Это на 23,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнули в «Нафтогазе».

Ранее «Нафтогаз» заявил о намерении увеличить исковые требования к «Газпрому» на 5 млрд долларов вдобавок к уже имеющимся 13 млрд долларов.