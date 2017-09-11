Сирия сегодня: курды рассказали о потерях ИГИЛ в Ракке, Израиль настраивает Асада против Ирана

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Сирия, 11 сентября. Сирийская армия опровергла обмен с возглавляемой США коалицией; глава израильского Минюста попыталась настроить Башара Асада против Ирана; курды рассказали, когда истребят ИГИЛ* в Ракке. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обмена с возглавляемой США коалицией не будет

Сирийская арабская армия (САА) не заинтересована в обмене какой-либо частью границы между провинцией Хомс и Ираком с возглавляемой США коалицией, несмотря на ее представителей, которые находятся на переходе Ат-Танф, чтобы бороться с так называемым «Исламским государством»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в Ираке, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Согласно сообщениям военного источника в Дамаске, сирийская армия будет продолжать продвигаться к переходу Ат-Танф и не примет никакой сделки, которая позволила бы США контролировать эту часть южной Сирии.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил в воскресенье, что официальный Дамаск выступает против оккупации США Ат-Танфа или любой другой части Сирии, подтверждая позицию правительства по этому вопросу.

Возглавляемая США коалиция взяла под свой контроль «Ат-Танфское пересечение» чуть больше года назад, когда их прокси-силы из недолговечной «Новой сирийской армии» захватили небольшую часть территории ИГИЛ возле этой пустынной зоны.

Глава Минюста Израиля предостерегла Асада

Министр юстиции Израиля Айелет Шакед в понедельник утром предупредила президента Сирии Башара Асада о постоянном присутствии Ирана в Сирии и его намерении препятствовать выживанию Сирии, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Выступая на Международной контртеррористической конференции IDC Herzliya, Шакед заявила, что Асад должен «удержать Иран, если он хочет выжить», как цитирует The Jerusalem Post.

«Присутствие Ирана в Сирии плохая идея, и Израиль не согласится с ней», — продолжила Шакед.

Известная своими спорными заявлениями по Палестине, Шакед редко комментирует сирийский конфликт.

Курды подсчитали потери ИГИЛ в Ракке

В течение последней недели наметилась тенденция в продолжающейся битве за город Ракка, в соответствии с которой поддерживаемые США курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) ежедневно ликвидируют около 50 боевиков ИГИЛ, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

В настоящий момент основное внимание SDF в Ракке сосредоточено вокруг захвата западных районов города. Поскольку этот этап военной кампании в Ракке продолжается, курдские источники публикуют статистические данные, в которых отмечаются ежедневные потери террористов в результате столкновений в различных пригородах западной части Ракки.

Согласно подсчету данных, курдские отряды SDF нейтрализуют свыше 50 террористов ИГ в день — по крайней мере, так было на прошлой неделе.

Последние данные (подсчет был несколько недель назад) свидетельствуют о том, что в общей сложности в Ракке находятся примерно от тысячи до двух тысяч экстремистов ИГ. Аналитик агентства пишет, что теоретически, весь «террористический бастион» должен быть истреблен к концу сентября или к середине октября.

* Организация запрещена на территории РФ.