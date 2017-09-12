Предстоит еще много работы: Онищенко о снижении потребления алкоголя в России

В Избранное

Минздрав РФ сообщает, что за 10 лет уровень потребления алкоголя в России снизился почти в два раза — с 18 литров на душу населения в год до 10,3 литра. Первый зампред комитета Госдумы России по образованию и науке, заслуженный врач России Геннадий Онищенко считает, что эти данные были преподнесены некорректно.

«Сверхоптимистичное заявление министерства здравоохранения о том, что в России стали значительно меньше пить, было вдобавок сдобрено классическими журналистскими приемами. К примеру, одна из публикаций на эту тему сопровождалась заголовком в духе «Минздрав развенчал миф о пьющей России». По моему мнению, это заявление нужно воспринимать с более сдержанным оптимизмом. Это я говорю как автор цифры в 18 литров», — продолжает заслуженный врач России.

Десять лет назад такая цифра действительно называлась, продолжает Геннадий Онищенко. К сожалению, сейчас она изменилась не так сильно, как настаивают в Минздраве.

«Когда-то ее по моему заданию достаточно долго и скрупулезно рассчитывали эксперты. В эту цифру вошел весь потребляемым человеком алкоголь. Это и алкоголь двойного назначения, и незаконный алкоголь, оборот которого тогда и сейчас составлял 40% от того, что попадает под акцизы, и так называемый медицинский спирт, который потреблялся для питья, а не для лечения в виде всякого рода настоек, выведенных из-под оборота алкогольной мафией. После длительной и очень придирчивой проверки эта расчетная цифра была включена в правительственный документ, подписанный Владимиром Владимировичем Путиным. Тогда мы называли честную цифру: 18 литров потребления обезвоженного алкоголя на душу населения», — добавляет Геннадий Онищенко.

Цифра в 10,3 литра алкоголя на душу населения, которую привел сегодня Минздрав, также была известна еще 10 лет назад. «Эта цифра официальной статистики. Она отражает объем официальной продажи алкоголя. То есть это то, что прошло через кассу, было пробито по чекам и пошло в налоговую базу. Понятно, что имеется большое количество нелегального алкоголя, который также нужно оценивать. Прежде всего, это безакцизные продажи алкоголя. Тогда — а особенно сейчас — шел и незаконный ввоз алкоголя через несуществующую границу стран Евразийского экономического союза. Так, например, алкоголь из Казахстана — поскольку он не нормируется — ввозится к нам якобы для личного потребления, но на самом деле огромными фурами», — подчеркивает Онищенко.

Тем не менее уровень потребления алкоголя в России за последние 10 лет действительно снизился. «Это стало возможным за счет того, что у нас в России, как я уже неоднократно говорил, вырастает поколение граждан, ответственных за свое здоровье. В силу достаточно жестких условий становления молодых людей это поколение знает здоровью цену. Оно понимает, что такое потеря одного-двух рабочих дней по состоянию здоровья или из-за посталкогольного опьянения. Это хорошо», — отмечает депутат Госдумы.

«Играет роль и пересмотр молодыми людьми своих ценностей. Они все больше внимания уделяют соревнованиям и спортивным занятиям. У них появляются другие ценностные ориентиры, они уже не заинтересованы только тем, кто где больше выпьет. Это образ жизни, который демонстрирует и наше высшее руководство, занимающееся спортом и активным отдыхом», — добавляет Геннадий Онищенко.

Обществу, конечно же, нужно говорить реальные цифры, резюмирует парламентарий. Настоящую статистику можно перепроверить, прежде всего, по объёмам производства алкоголя. Российские заводы не останавливаются и продолжают производить алкоголь. Данные статистики можно проверить и по расчетным объемам ввоза алкоголя в нашу страну через отсутствующую границу с сопредельными государствами и транзит через них. «Я думаю, конечно же, что снижение идет, но далеко не теми темпами, которые некорректно, хоть и формально правильно, преподносит министерство здравоохранения», — суммирует свою позицию Геннадий Онищенко.

Цифра в 10,3 литра — которую Минздрав выдает за окончательную, но которая включает в себя лишь объемы продажа алкоголя в официальных торговых сетях — сама по себе катастрофически тревожна, считает депутат. «Нужно помнить, что есть строго определенный предел. Потребление обезвоженного алкоголя на душу населения свыше 8 литров — это тот предел, после которого наступают необратимые изменения генофонда нации. Даже если бы мы не имели расчетную цифру в 18 литров, чьим автором я являюсь и которая была признана и вошла в официальные документы, цифра алкоголя по продажам все равно чрезвычайно высока», — подводит итог Онищенко.