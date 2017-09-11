Не отвечать нельзя: в Совфеде сравнили хамское поведение США с обысками Гитлера

В Избранное

Москва, 11 сентября. Москва может уравнять условия работы российских и американских дипломатов. С таким предложением выступил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, дипломатические отношения России и США должны строиться на основе паритета. Члены Совета Федерации уже поддержали инициативу главы МИД.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов уверен, что Россия не должна игнорировать «хамство» США.

«Я такого рода меры поддерживаю. Делать вид, что ничего не происходит, нельзя. В США по-хамски себя повели, сделали то, что, насколько я помню, только Гитлер устраивал в советском посольстве в 1941 году — обыски и другое. Не отвечать нельзя», — рассказал он RT.

Сенатор предложил сократить число американских дипломатов и закрыть одно из американских консульств.