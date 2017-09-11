Меркель поддержала инициативу Путина о вводе миротворцев ООН в Донбасс с оговоркой

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Берлин, 11 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, по итогам которых поддержала его инициативу по вводу миротворческого контингента ООН в Донбасс. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин рассказал канцлеру об инициативе России по размещению миротворцев ООН в Донбассе. Ангела Меркель поддержала данную инициативу, отметив, что такая миссия должна обладать широким мандатом, поэтому в него необходимо внести изменения.

«Федеральный канцлер приветствует инициативу России, однако она указала, что в мандат должны быть внесены изменения», — сообщил Зайберт.

Напомним, 5 сентября Владимир Путин поручил МИД России внести в Совбез ООН резолюцию о вводе миротворческих сил на линию разграничения в Донбассе, с целью обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ. При этом глава государства отметил, что данный вопрос не может решаться без прямого диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик.