Эксперт объяснил, с чем связаны внезапные списания средств с карт клиентов «Сбербанка»

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Москва, 11 сентября. Проблема овердрафта банковских карт возникает не только у клиентов «Сбербанка». Об этом рассказал финансовый омбудсмен Павел Медведев.

По его словам, владельцы овердрафтных карт фактически берут у банка деньги в долг, за что с них взимают проценты. Чтобы осуществлять операции беспроцентно, клиент банка вынужден проверять, дошли ли средства на его лицевой счет через колл-центр или мобильное приложение, что «крайне несправедливо», ведь деньги клиента и так находятся у банка, отмечает эксперт.

По мнению Медведева, перевод дебетовых карт в овердрафтные нарушает договорные обязательства, так как клиенты, заказавшие дебетовую карту, вынуждены платить процент за овердрафт (сумму перерасхода). Кроме того, неудобства доставляет постоянная проверка лицевого счета.

«Это ужасные неудобства принесет клиентам. Каждый раз проверять баланс, заходить в личный кабинет по двум секретным кодам, которые должны храниться в двух разных местах. Каждый раз проверять в связи с чем? Просто так, на всякий случай?» — цитирует Медведева «Ридус».

Ранее «Сбербанк» официально опроверг слухи о переводе дебетовых карт в овердрафтные, объяснив, что дебетовые карты всегда отображались как овердрафтные в мобильном приложении в связи с технической необходимостью. По мнению представителей банка, поводом для паники послужило то, что пользователи приложения заметили это только сейчас.