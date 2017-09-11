Магнитная буря не отразится на работе ракетных войск России — Минобороны РФ

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Москва, 11 сентября. Геомагнитная буря, вызванная всплеском солнечной активности, не отразится на работе систем боевого управления Ракетных войск стратегического назначения. Об этом в понедельник сообщило министерство обороны России.

«Специалисты прогнозируют новые вспышки класса «Х» на Солнце в ближайшие дни. Несмотря на небывалую длительность вспышечной активности Солнца, она не отразится на системах боевого управления», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что современные технологии позволяют исключить влияние внешних факторов на боеспособность войск, передает АиФ.