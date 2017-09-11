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Магнитная буря не отразится на работе ракетных войск России — Минобороны РФ
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    Магнитная буря не отразится на работе ракетных войск России — Минобороны РФ

    21:21  11 Сентября 2017
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    Магнитная буря не отразится на работе ракетных войск России — Минобороны РФ

    Москва, 11 сентября. Геомагнитная буря, вызванная всплеском солнечной активности, не отразится на работе систем боевого управления Ракетных войск стратегического назначения. Об этом в понедельник сообщило министерство обороны России.

    «Специалисты прогнозируют новые вспышки класса «Х» на Солнце в ближайшие дни. Несмотря на небывалую длительность вспышечной активности Солнца, она не отразится на системах боевого управления», — говорится в сообщении.

    Магнитная буря не отразится на работе ракетных войск России — Минобороны РФ

    В ведомстве добавили, что современные технологии позволяют исключить влияние внешних факторов на боеспособность войск, передает АиФ.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #минобороны рф #рвсн #ракетные войска стратегического назначения #магнитные бури #солнце #вспышка
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