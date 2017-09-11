Сирия: SDF обещают не атаковать правительственную армию в Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 11 сентября. Оппозиционные «Сирийские демократические силы» (SDF) обещают на атаковать правительственную армию Сирии в Дейр эз-Зоре. Об заявил представитель SDF Таляль Салу.

«У нас есть четкие инструкции, что после того, как будет покончено с ИГ*, не следует действовать против сил режима или союзных с ним российских, иранских сил или движения «Хезболла», — заявил он.

Ранее отряды SDF начали операцию против террористов «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*; запрещено в РФ) в провинции Дейр эз-Зор, где бои с боевиками ведет также правительственная армия Сирии при активной поддержке ВКС РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.