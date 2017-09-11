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Сирия: SDF обещают не атаковать правительственную армию в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: SDF обещают не атаковать правительственную армию в Дейр эз-Зоре

    18:35  11 Сентября 2017  /обновлено: 18:49  11 Сентября 2017
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    SDF обещают не атаковать армию Сирии в Дейр эз-Зоре

    Дейр эз-Зор, 11 сентября. Оппозиционные «Сирийские демократические силы» (SDF) обещают на атаковать правительственную армию Сирии в Дейр эз-Зоре. Об заявил представитель SDF Таляль Салу.

    «У нас есть четкие инструкции, что после того, как будет покончено с ИГ*, не следует действовать против сил режима или союзных с ним российских, иранских сил или движения «Хезболла», — заявил он.

    Ранее отряды SDF начали операцию против террористов «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*; запрещено в РФ) в провинции Дейр эз-Зор, где бои с боевиками ведет также правительственная армия Сирии при активной поддержке ВКС РФ.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #сирия #иг #вкс рф #игил #дейр эз-зор #sdf
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