Миссия ООН в Сирии поможет восстановить электроснабжение провинции Хомс

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Москва, 11 сентября. Гуманитарная миссия ООН в Сирии примет участие в восстановлении электроснабжения в провинции Хомс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Достигнута договоренность участия миссии ООН в Сирии в процессе восстановления постоянной подачи электроэнергии в провинцию Хомс», — цитирует сообщение Минобороны RT.

В ведомстве также добавили, что накануне министр обороны России Сергей Шойгу направил письмо специальному посланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, в котором призвал международное сообщество активизировать гуманитарную помощь мирным жителям Сирии.

В письме подчеркивается, что не все сирийцы могут вернуться в свои дома, так как в результате действий террористов многие населенные пункты разрушены. Кроме того, практически полностью разрушены тысячи жилых домов, школ, медицинских учреждений и объектов социальной инфраструктуры по всей Сирии.