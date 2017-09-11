Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Юристы Трампа пытались отправить Кушнера в отставку
Политика
Миссия ООН в Сирии поможет восстановить электроснабжение провинции Хомс
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Миссия ООН в Сирии поможет восстановить электроснабжение провинции Хомс

    18:30  11 Сентября 2017
    152

    Миссия ООН в Сирии поможет восстановить электроснабжение провинции Хомс

    Москва, 11 сентября. Гуманитарная миссия ООН в Сирии примет участие в восстановлении электроснабжения в провинции Хомс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

    «Достигнута договоренность участия миссии ООН в Сирии в процессе восстановления постоянной подачи электроэнергии в провинцию Хомс», — цитирует сообщение Минобороны RT.

    В ведомстве также добавили, что накануне министр обороны России Сергей Шойгу направил письмо специальному посланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, в котором призвал международное сообщество активизировать гуманитарную помощь мирным жителям Сирии.

    В письме подчеркивается, что не все сирийцы могут вернуться в свои дома, так как в результате действий террористов многие населенные пункты разрушены. Кроме того, практически полностью разрушены тысячи жилых домов, школ, медицинских учреждений и объектов социальной инфраструктуры по всей Сирии.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #оон #минобороны рф #гуманитарная помощь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1611

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1932

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16227

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4648
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2283
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        142
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        418
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2227