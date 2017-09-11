Украинцы рвутся в Россию: поток туристов вырос в полтора раза

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Киев, 11 сентября. Жители Украины стали чаще ездить в Россию. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, публикуя статистику по итогам первого полугодия.

«В течение I полугодия 2017 года по миру путешествовали 12,5 миллиона украинских туристов, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2016 года», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что самым популярным направлением у украинцев является Польша. В январе — июне в Польшу выехало более 4 млн украинцев, что на 45,4% меньше, чем в I полугодии 2016 года.

На втором месте оказалась Россия, которую успели посетить более 2,6 млн украинцев. Примечательно, что за аналогичный период прошлого года российскую границу пересекли 1,7 млн граждан Украины.

При этом Госпогранслужба отмечает, что в 98,9% случаев украинцы указывают «частную поездку» в графе «цель». Третье место досталось Венгрии, куда отправились 1,4 млн человек.