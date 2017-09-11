«АвтоВАЗ» объявил о начале серийного производства Vesta SW и Vesta SW Cross

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Москва, 11 сентября. С конвейера автозавода LADA в Ижевске сошли первые автомобили Vesta SW и Vesta SW Cross. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автомобили поступят в продажу до конца осени. Перед началом серийного производства специалисты провели испытания более 100 прототипов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross в лабораторных и реальных условиях. Автомобили также тестировались в условиях предельно высоких и низких температур от +50 до -40 градусов Цельсия.

По данным СМИ, минимальная стоимость универсала Lada Vesta SW составит 619 900 рублей. Цена на версию Cross будет стартовать с отметки в 639 900 тысяч рублей.