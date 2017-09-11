Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Юристы Трампа пытались отправить Кушнера в отставку
Новороссия
Донбасс сегодня: «Айдар» ударил по мирным жителям, боевая авиация ВСУ снова в деле, Киев против ООН
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс сегодня: «Айдар» ударил по мирным жителям, боевая авиация ВСУ снова в деле, Киев против ООН

    19:06  11 Сентября 2017
    2573

    Донбасс сегодня: «Айдар» ударил по мирным жителям, боевая авиация ВСУ снова в деле, Киев против ООН

    Новороссия, 11 сентября. Командование АТО наращивает группировку боевой авиации в Краматорске; «Айдар» ударил по КПВВ «Майорск»; признание киевского эксперта. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    ВВС Украины наращивают группировку в Донбассе

    Согласно данным, озвученным донецкой военной разведкой, командование так называемой АТО перебрасывает в зону силовой операции дополнительные силы ВВС. На аэродром Краматорска прибыло четыре транспортно-боевых вертолета Ми-8 и разведывательный самолет Ан-30.

    В оборонном ведомстве Донецкой народной республики предостерегли украинских пилотов и их командование от провокационных полетов вблизи линии разграничения, призвав их к соблюдению минских соглашений, а также припомнили бои 2014 года, в ходе которых была уничтожена значительная часть самолетов и вертолетов ВСУ.

    ВВС Украины наращивают группировку в Донбассе

    Оперативная обстановка

    На донецком направлении киевские силовики выпустили один артиллерийский снаряд калибром 122 мм, 39 мин калибром 120 и 82 мм по 11 населенным пунктам ДНР, нарушив режим прекращения огня 25 раз. Также при обстреле республики применялись гранатометы различных типов, стрелковое оружие и штатное вооружение украинских БМП.

    По трем населенным пунктам Луганской народной республики огонь со стороны ВСУ открывался пять раз. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия.

    Огонь со стороны ВСУ открывался пять раз

    «Опальный генерал». Продолжение следует

    Случай с громким высказыванием украинского генерала сухопутных войск Петра Никитенко в отношении «трусливых добровольцев», спровоцировал волну проверок на профпригодность в Вооруженных силах Украины. Генерал также дерзнул назвать Россию «великой державой».

    В оперативном командовании ДНР сообщают о проверках в подразделениях и частях ВСУ. Проверки происходят в виде анкетирования и опросов с целью выявления офицеров, чье мнение идет вразрез с официальным политическим курсом Киева. Вызвавших подозрение военнослужащих отзывают в тыл или увольняют из ВСУ. По данным военной разведки ДНР, репрессиям уже подвергся ряд офицеров из состава 59 омпбр, 72 и 92 омбр ВСУ, осуждающих карательную операцию против жителей Донбасса и ухудшение отношений между Россией и Украиной. В ДНР подобные действия командования АТО связывают со страхом украинского руководства перед собственными силовиками, от которых ожидают неповиновения.

    ДНР сообщает о проверках в подразделениях и частях ВСУ

    Провокация «Айдара»

    Одной из топовых новостей укрнета из зоны боевых действий стало сообщение об обстреле КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда) «Майорск» вблизи Горловки в то время, когда там находились мирные жители. Украинские СМИ со ссылкой на госпогранслужбу поспешили обвинить в обстреле военнослужащих ДНР, которые якобы сознательно вели огонь из гранатометов по мирным жителям, двигавшихся в направлении «Горловка — Артемовск».

    Отметим, что территориально сам населенный пункт Майорск является кварталом, входящим в состав Горловки. Корреспондент ФАН связался с военнослужащими ВС ДНР, несущими службу в указанном районе. Бойцы передовых подразделений ДНР сообщили, что огонь велся, предположительно, с позиций 24 отдельного штурмового батальона «Айдар». По мнению горловских военнослужащих, каратели создавали информационный повод для украинских СМИ по приказу командования ВСУ, так как с недавних пор террористы «Айдара» входят в состав Вооруженных сил Украины.

    Позже с официальным опровержением выступил и замком оперативного командования ДНР Эдуард Басурин: «В очередной раз украинские СМИ распространили сообщения,  не соответствующие действительности, представив неудавшуюся провокацию в районе КПВВ «Майорск» как якобы обстрел со стороны наших подразделений».

    Провокация «Айдара»

    Почему Украине «не нужны» миротворцы?

    Казалось бы, довольно глупый вопрос. Тем более что еще менее месяца назад сам президент Петр Порошенко и весь его «экспертно-медийный пул» во весь голос кричали о необходимости ввода вооруженного контингента ООН в Донбасс. При этом, по сложившейся традиции, причиной называлось «обеспечение безопасности мирных жителей».

    Но как-то не реагировало мировое сообщество на сии взывания. И тут как гром среди ясного неба появилось поддержанное лидерами ДНР и ЛНР предложение Владимира Путина о вводе миротворцев в Донбасс, ставшее темой номер один в мировых СМИ и экспертных кругах, и просто разоружило Порошенко и его команду, заставив судорожно искать ответы на вопрос: «Как бы теперь от этой темы отмазаться?!».

    На фоне понятного и доступного предложения российского лидера, в украинском медиа-сообществе развернулась настоящая война за «правильный отказ» от данной инициативы. Апогеем дискуссий стало заявление так называемого военного эксперта Алексея Арестовича, который, видимо, сам того не подозревая, просто проговорился и озвучил истинные цели киевского режима. Приведем цитату дословно: «Если миротворческий контингент будет стоять на линии разграничения, то, во-первых, мы не сможем убивать сепаратистов и россиян, и, во-вторых, конфликт просто заморозится на десятилетия».

    Надеемся, что данное сообщение прочитает как можно больше простых украинцев по обе линии фронта. А дальше без комментариев.

     

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Николай Романенко
    #днр #донбасс #лнр #донецк #басурин #новороссия #луганск #миротворцы оон #порошенко путин #арестович #никитенко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1611

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1932

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16227

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4648
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2283
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        142
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        418
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2227