Донбасс сегодня: «Айдар» ударил по мирным жителям, боевая авиация ВСУ снова в деле, Киев против ООН

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Новороссия, 11 сентября. Командование АТО наращивает группировку боевой авиации в Краматорске; «Айдар» ударил по КПВВ «Майорск»; признание киевского эксперта. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВВС Украины наращивают группировку в Донбассе

Согласно данным, озвученным донецкой военной разведкой, командование так называемой АТО перебрасывает в зону силовой операции дополнительные силы ВВС. На аэродром Краматорска прибыло четыре транспортно-боевых вертолета Ми-8 и разведывательный самолет Ан-30.

В оборонном ведомстве Донецкой народной республики предостерегли украинских пилотов и их командование от провокационных полетов вблизи линии разграничения, призвав их к соблюдению минских соглашений, а также припомнили бои 2014 года, в ходе которых была уничтожена значительная часть самолетов и вертолетов ВСУ.

Оперативная обстановка

На донецком направлении киевские силовики выпустили один артиллерийский снаряд калибром 122 мм, 39 мин калибром 120 и 82 мм по 11 населенным пунктам ДНР, нарушив режим прекращения огня 25 раз. Также при обстреле республики применялись гранатометы различных типов, стрелковое оружие и штатное вооружение украинских БМП.

По трем населенным пунктам Луганской народной республики огонь со стороны ВСУ открывался пять раз. Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия.

«Опальный генерал». Продолжение следует

Случай с громким высказыванием украинского генерала сухопутных войск Петра Никитенко в отношении «трусливых добровольцев», спровоцировал волну проверок на профпригодность в Вооруженных силах Украины. Генерал также дерзнул назвать Россию «великой державой».

В оперативном командовании ДНР сообщают о проверках в подразделениях и частях ВСУ. Проверки происходят в виде анкетирования и опросов с целью выявления офицеров, чье мнение идет вразрез с официальным политическим курсом Киева. Вызвавших подозрение военнослужащих отзывают в тыл или увольняют из ВСУ. По данным военной разведки ДНР, репрессиям уже подвергся ряд офицеров из состава 59 омпбр, 72 и 92 омбр ВСУ, осуждающих карательную операцию против жителей Донбасса и ухудшение отношений между Россией и Украиной. В ДНР подобные действия командования АТО связывают со страхом украинского руководства перед собственными силовиками, от которых ожидают неповиновения.

Провокация «Айдара»

Одной из топовых новостей укрнета из зоны боевых действий стало сообщение об обстреле КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда) «Майорск» вблизи Горловки в то время, когда там находились мирные жители. Украинские СМИ со ссылкой на госпогранслужбу поспешили обвинить в обстреле военнослужащих ДНР, которые якобы сознательно вели огонь из гранатометов по мирным жителям, двигавшихся в направлении «Горловка — Артемовск».

Отметим, что территориально сам населенный пункт Майорск является кварталом, входящим в состав Горловки. Корреспондент ФАН связался с военнослужащими ВС ДНР, несущими службу в указанном районе. Бойцы передовых подразделений ДНР сообщили, что огонь велся, предположительно, с позиций 24 отдельного штурмового батальона «Айдар». По мнению горловских военнослужащих, каратели создавали информационный повод для украинских СМИ по приказу командования ВСУ, так как с недавних пор террористы «Айдара» входят в состав Вооруженных сил Украины.

Позже с официальным опровержением выступил и замком оперативного командования ДНР Эдуард Басурин: «В очередной раз украинские СМИ распространили сообщения, не соответствующие действительности, представив неудавшуюся провокацию в районе КПВВ «Майорск» как якобы обстрел со стороны наших подразделений».

Почему Украине «не нужны» миротворцы?

Казалось бы, довольно глупый вопрос. Тем более что еще менее месяца назад сам президент Петр Порошенко и весь его «экспертно-медийный пул» во весь голос кричали о необходимости ввода вооруженного контингента ООН в Донбасс. При этом, по сложившейся традиции, причиной называлось «обеспечение безопасности мирных жителей».

Но как-то не реагировало мировое сообщество на сии взывания. И тут как гром среди ясного неба появилось поддержанное лидерами ДНР и ЛНР предложение Владимира Путина о вводе миротворцев в Донбасс, ставшее темой номер один в мировых СМИ и экспертных кругах, и просто разоружило Порошенко и его команду, заставив судорожно искать ответы на вопрос: «Как бы теперь от этой темы отмазаться?!».

На фоне понятного и доступного предложения российского лидера, в украинском медиа-сообществе развернулась настоящая война за «правильный отказ» от данной инициативы. Апогеем дискуссий стало заявление так называемого военного эксперта Алексея Арестовича, который, видимо, сам того не подозревая, просто проговорился и озвучил истинные цели киевского режима. Приведем цитату дословно: «Если миротворческий контингент будет стоять на линии разграничения, то, во-первых, мы не сможем убивать сепаратистов и россиян, и, во-вторых, конфликт просто заморозится на десятилетия».

Надеемся, что данное сообщение прочитает как можно больше простых украинцев по обе линии фронта. А дальше без комментариев.