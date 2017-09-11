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Десять полевых командиров боевиков перешли на сторону Асада благодаря усилиям российского центра по примирению
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    Десять полевых командиров боевиков перешли на сторону Асада благодаря усилиям российского центра по примирению

    18:12  11 Сентября 2017  /обновлено: 18:24  11 Сентября 2017
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    Десять полевых командиров боевиков в Сирии перешли на сторону САА

    Москва, 11 сентября. Десять полевых командиров боевиков в Сирии присоединились к правительственной армии страны благодаря усилиям Центра по примирению враждующих сторон. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

    «Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает прилагать усилия для нормализации обстановки в освобожденных от террористов районах Сирийской Арабской Республики. В результате проделанной работы достигнуто соглашение с десятью полевыми командирами незаконных вооруженных формирований о переходе на сторону правительственных войск», — сообщили в Минобороны.

    Кроме того, в городах Зибдин и Эс-Сувейда были проведены гуманитарные акции с участие представителей Комитетов национального примирения, в ходе которых школьникам передали 150 портфелей с канцелярскими принадлежностями, собранными учащимися школ и юнармейцами Москвы.

    Также центру по примирению удалось достичь договоренность участия миссии ООН Сирии в восстановлении электроэнергии в провинции Хомс и проконтролировать доставку гуманитарной помощи жителям населенного пункта Телль-Гехаб провинции Даръа.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #сирия #асад #саа #даръа #хомс #эс-сувейда
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