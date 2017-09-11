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Сирия, 11 сентября. Террористы ИГ* взорвали автомобиль курдов к северо-востоку от Дейр эз-Зора. «Джебхат Ан-Нусра»**** обила атаку САА в районе Айн-Тарма в Восточной Гуте. Новая попытка наступления САА севернее города Хамима в Хомсе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут бои с радикалами в районе Джобар в Восточной Гуте Дамаска; потеряли более десяти солдат в результате взрыва автобуса и автомобиля на шоссе Итрия — Алеппо; предприняли попытку наступления в районе города Хамима на юго-востоке провинции Хомс.

«Исламское государство»: продолжает столкновения с САА в районе гор Аш-Шумария восточнее Хомса; уничтожило автомобиль курдов близ деревни Аль-Рувайшед к северо-востоку от Дейр эз-Зора; застрелило двоих курдских бойцов на юге города Ракка; лишилось военного пикапа в результате авиаудара ВВС Сирии восточнее Саламии в Хаме.

Сирийская свободная армия** (ССА): покинула район лагеря для беженцев Хадалат вблизи сирийско-иорданской границы на юге провинции Дамаск.

«Тахрир Аш-Шам»: отбила атаку САА в квартале Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; обстреляла из минометов населенный пункт Айн Ад-Дананир к северо-востоку от Хомса.

Курды: потеряли нескольких бойцов РПК в результате нападения ИГ в северной части Дейр эз-Зора.

Международная коалиция: проводит бомбардировки в Ракке.

Провинция Дамаск

Как сообщает военный источник в сети Twitter (RohyBoydany), возобновились ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками группировок вооруженной оппозиции «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» в районе Джобар в Восточной Гуте Дамаска. Правительственные силы ведут обстрелы опорных пунктов исламистов из артиллерийских и ракетных установок. Кроме того, армия САР предприняла новую попытку продвинуться в квартале Айн-Тарма, однако, по данным Twitter-канала (aboomran962), наступление было отбито.

Тем временем в южной части региона близ границы с Иорданией сирийские подразделения заняли лагерь для беженцев Хадалат. Об этом сообщает ливанский информационный портал Al Masdar News. Незадолго до этого данные территории покинули боевики бригады Сирийской свободной армии (ССА) «Ахмад Аль-Абдо». Напомним, в рамках соглашения, достигнутого в результате переговоров между представителями РФ, США и Иордании, отряды «умеренной оппозиции» должны покинуть все контрольно-пропускные пункты на юге Сирии, за исключением пограничного поста «Ат-Танф». Стало известно, что группировка «Джейш Усуд Аш-Шаркия» отказалась сдать свои позиции добровольно.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Baladi News сообщает о том, что более десяти военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) пострадали в результате взрыва автобуса и автомобиля на шоссе Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия — Хама в южной части провинции. Правительственные информационные порталы заявляют, что произошедшее является следствием ДТП. В свою очередь, местные источники утверждают, что виновниками инцидента являются террористы «спящих ячеек» «Исламского государства»*. Данные сведения в настоящий момент уточняются.

Провинция Хомс

Согласно данным военного источника в Twitter (RyfDimashqNow), боевики вооруженной оппозиции обстреляли из минометов населенный пункт Айн Ад-Дананир, находящийся под контролем САА, к северо-востоку от столицы провинции. Никакой информации о потерях со стороны радикалов пока не поступало.

Между тем армия Башара Асада вместе с Национальными силами обороны****** (NDF) предприняла четвертую попытку прорвать оборону террористов ИГ севернее города Хамима, передает Twitter-канал (wessamae007). На данный момент продвинуться подразделениям САР не удалось. Правительственные силы надеются выйти к Абу Кемалю раньше, чем бойцы Демократических сил Сирии**** (SDF).

Также отмечаются столкновения между силами «Исламского государства» и сирийскими войсками в районе горного массива Аш-Шумария в восточной части Хомса. Об этом сообщает оппозиционный новостной портал Masar Press Net. Данные территории входят в «Акербатский котел».

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства» уничтожили автомобиль курдских подразделений недалеко от населенного пункта Аль-Рувайшед к северо-востоку от административного центра провинции, передает военный источник в соцсети Twitter (loipkwrdevgt). В результате атаки несколько бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК) были убиты. Напомним, SDF, Отряды народной самообороны (YPG) и РПК ведут наступление на Дейр эз-Зор со стороны провинции Хасака при поддержке ВВС международного альянса, возглавляемого США.

Провинция Ракка

Местный информационный портал Raqqa 24 сообщает о том, что два курдских солдата были убиты снайпером «Исламского государства» недалеко от больницы современной медицины в южной части Ракки. По информации агентства новостей Al Masdar News, около тысячи ИГИЛовцев все еще остаются в городе. Военные самолеты западной коалиции продолжают проводить бомбардировки в столице региона. Военный источник в Twitter (HassounMazen) опубликовал фотографии, на которых запечатлены здания, разрушенные в результате авиаударов коалиционной авиации.

Провинция Хама

К востоку от города Саламия продолжаются столкновения между правительственными силами и отрядами «Исламского государства», окруженными в районе Акербата. По информации Twitter-канала (shamna_tv), в результате точечного авиаудара ВВС Сирии недалеко от населенного пункта Аль-Хардана был уничтожен военный автомобиль террористов, оснащенный крупнокалиберными пулеметами. О потерях со стороны боевиков ИГ в живой силе не сообщалось.

Ирак

Подкрепление иракской армии прибыло в район поселения Аль-Сакра в провинции Аль-Анбар для проведения военной операции по освобождению города Анна, расположенного на западе региона. Об этом сообщает новостное агентство Al Sumaria News. Военные источники информационного портала Iraqi News передают, что далее правительственные иракские войска начнут зачищать от террористов «Исламского государства» города Рава и Аль-Каим вблизи сирийско-иракской границы.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)