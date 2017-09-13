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Журналисты посетили авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии и кварталы Алеппо, где идут строительные работы
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    Журналисты посетили авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии и кварталы Алеппо, где идут строительные работы

    10:15  13 Сентября 2017
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    Журналисты посетили авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии и кварталы Алеппо, где идут строительные работы

    Хмеймим, 13 сентября. Западные журналисты посетили российскую авиабазу «Хмеймим» и стройплощадки в городе Алеппо.

    Западные журналисты смогли ознакомиться с ходом восстановительных работ, которые в данный момент ведутся в освобожденном от боевиков городе Алеппо. Российская сторона предоставила для Сирии свыше четырех тонн строительных материалов, они предназначены для восстановления больниц и школ в крупнейшем городе САР. Материалы доставят морским путем из Новороссийска.

    Отмечается, что Россия доставит в Сирию и строительную технику - подъемные краны, экскаваторы и бульдозеры. Западные журналисты смогут понаблюдать за работой российских военных летчиков в ходе посещения авиабазы ВКС РФ «Хмеймим».

     

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #хмеймим #вкс рф
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