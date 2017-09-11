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Политика
СМИ ожидают массовые отставки губернаторов по итогам выборов в РФ
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    СМИ ожидают массовые отставки губернаторов по итогам выборов в РФ

    18:00  11 Сентября 2017
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    СМИ ожидают массовые отставки губернаторов по итогам выборов в РФ

    Москва, 11 сентября. Не менее десяти российских губернаторов могут уйти в отставку по итогам выборов, которые состоялись в минувшее воскресенье. Об этом в понедельник заявил источник, близкий к Кремлю.

    По его словам, в обществе есть запрос на обновление политической элиты, поэтому российские власти планирует сменить глав ряда регионов.

    СМИ ожидают массовые отставки губернаторов по итогам выборов в РФ

    «Сделав ставку на новых людей, прошедших сложную систему тестирования, президент дал сигнал, что начал формировать новое поколение управленческой элиты», — рассказал источник РБК.

    Отметим, что ранее ряд экспертов высказали сомнение в достоверности информации о грядущих перестановках в регионах. Многие специалисты сходятся во мнение, что распространившиеся в понедельник слухи являются обычным информационным вбросом.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #выборы #кремль #отставка #регионы #губернаторы
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