СМИ ожидают массовые отставки губернаторов по итогам выборов в РФ

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Москва, 11 сентября. Не менее десяти российских губернаторов могут уйти в отставку по итогам выборов, которые состоялись в минувшее воскресенье. Об этом в понедельник заявил источник, близкий к Кремлю.

По его словам, в обществе есть запрос на обновление политической элиты, поэтому российские власти планирует сменить глав ряда регионов.

«Сделав ставку на новых людей, прошедших сложную систему тестирования, президент дал сигнал, что начал формировать новое поколение управленческой элиты», — рассказал источник РБК.

Отметим, что ранее ряд экспертов высказали сомнение в достоверности информации о грядущих перестановках в регионах. Многие специалисты сходятся во мнение, что распространившиеся в понедельник слухи являются обычным информационным вбросом.