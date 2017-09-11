Главные новости 11 сентября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 11 сентября.

Мария Захарова назвала «железобетонным аргументом» заявление немецкого канцлера о Крыме. Железобетонный аргумент: Захарова ответила на заявление Меркель о Крыме.

Политический аналитик Александр Асафов усомнился в достоверности распространенной РБК информации о предстоящих отставках губернаторов. Политолог объяснил публикации об отставках 10 губернаторов «лихорадкой политического ландшафта».

Новая вспышка на Солнце, произошедшая вечером 10 сентября, отнесена специалистами к наивысшему классу активности. Ученые зафиксировали очередную вспышку на Солнце.

Само по себе колебание поверхности Солнца неспособно причинить вред жителям Земли. Ученые сообщили о солнцетрясении после четвертой мощнейшей вспышки за неделю.

Американских дипломатов в России намерены лишить выделенных парковочных мест, сообщает «Коммерсант». СМИ: американских дипломатов в России хотят лишить выделенных мест для парковки.

Северная Корея готова оказать серьезное сопротивление Соединенным Штатам в случае введения новых ограничений. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) со ссылкой на дипломатическое ведомство КНДР. КНДР пообещала Вашингтону «боль и страдания» в ответ на новые санкции.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы американских дипмиссий в России и российских в Соединенных Штатах к полному паритету. США понимают только сильных соперников — Джабаров оценил заявление Лаврова о дипломатах.