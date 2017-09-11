Оппозиция Сирии подтвердила участие в переговорах в Астане

В Избранное

Дамаск, 11 сентября. Представитель оппозиционного Высшего комитета по переговорам (ВКП) Яхья аль-Ариди подтвердил, что делегация вооруженной оппозиции Сирии примет участие в переговорах в столице Казахстана, которые будут проходить 14-15 сентября.

По его словам, начальник Генерального штаба Сирийской свободной армии Ахмед Берри выступит главой делегации, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что сирийской оппозиции необходимо вести себя реалистично и отказаться от ультиматумов и выдвижения предварительных условий.