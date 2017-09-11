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Власти Кубы заявили о гибели десяти человек из-за урагана «Ирма»
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    Власти Кубы заявили о гибели десяти человек из-за урагана «Ирма»

    21:22  11 Сентября 2017
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    Власти Кубы заявили о гибели десяти человек из-за урагана «Ирма»

    Гавана, 11 сентября. Власти Кубы заявили, что десять человек стали жертвами урагана «Ирма», который уже опустошил территорию ряда стран Карибского бассейна, а в субботу обрушился на остров. Об этом сообщает пресс-служба генерального штаба гражданской обороны Кубы.

    «После прохождения опасного урагана «Ирма» по национальной территории на данный момент сообщается о гибели 10 человек», — говорится в заявлении.

    Под ударами стихии оказалась Гавана, а также провинции Вилья-Клара, Матансас, Камагуэй и Сьего-де-Авила. Большинство людей погибли в результате обрушения зданий, в которых они находились во время урагана. Особенно сильно пострадали провинции Вилья-Клара и Матансас, где ураган уничтожил школы, а также нанес значительный ущерб инфраструктуре.

    Стоит отметить, что накануне ураган «Ирма» обрушился на американский штат Флорида. В результате стихии около трех миллионов жилых домов и предприятий остались без электроэнергии, передает «Вечерняя Москва».

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    Автор: Алексей Громов
    #жертвы #куба #ураган #карибы #ирма #карибский бассейн
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