Власти Кубы заявили о гибели десяти человек из-за урагана «Ирма»

В Избранное

Гавана, 11 сентября. Власти Кубы заявили, что десять человек стали жертвами урагана «Ирма», который уже опустошил территорию ряда стран Карибского бассейна, а в субботу обрушился на остров. Об этом сообщает пресс-служба генерального штаба гражданской обороны Кубы.

«После прохождения опасного урагана «Ирма» по национальной территории на данный момент сообщается о гибели 10 человек», — говорится в заявлении.

Под ударами стихии оказалась Гавана, а также провинции Вилья-Клара, Матансас, Камагуэй и Сьего-де-Авила. Большинство людей погибли в результате обрушения зданий, в которых они находились во время урагана. Особенно сильно пострадали провинции Вилья-Клара и Матансас, где ураган уничтожил школы, а также нанес значительный ущерб инфраструктуре.

Стоит отметить, что накануне ураган «Ирма» обрушился на американский штат Флорида. В результате стихии около трех миллионов жилых домов и предприятий остались без электроэнергии, передает «Вечерняя Москва».