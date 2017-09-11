Назначен исполняющий обязанности главы Саратова
Саратов, 11 сентября. Исполняющим обязанности главы Саратова стал Сергей Пилипенко. Об этом в понедельник заявил официальный представитель мэрии Владимир Моисеенко.
По его словам, новый градоначальник приступит к работе со вторника.
«Вместо Валерия Сараева, который ушел в отставку по собственному желанию, исполняющим обязанности назначен заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Пилипенко», — пояснил Моисеенко агентству ТАСС.
Отметим, что бывший глава Саратова Валерий Сараев в понедельник ушел в отставку в связи с нарушениями, которые были допущены на выборах губернатора и областных депутатов. Согласно данным местного избиркома, в регионе было зафиксировано 16 жалоб на нарушения в ходе голосования.