Экс-солиста «Челси» избили и ограбили в центре Москвы

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Москва, 11 сентября. Бывшего солиста группы «Челси» Романа Архипова избили и ограбили в центре Москвы. Как стало известно, нападение на артиста произошло на Берсеневской набережной в ночь на 9 сентября.

По словам 32-летнего певца, на него напали четверо неизвестных. Злоумышленники избили его и отобрали серебряный браслет стоимостью в 85,5 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». В настоящее время проводится розыск преступников.

Напомним, ранее актер-эпизодник из подмосковного Раменского Дмитрий Шамшин был задержан по подозрению в грабеже.