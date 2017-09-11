Хомс: российские военные доставили гумпомощь в Аль-Растан, подконтрольный сирийской оппозиции
Аль-Растан, 11 сентября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили партию гумпомощи в провинцию Хомс.
В понедельник российские военные прибыли в населенный пункт Аль-Растан, который контролируют оппозиционные формирования, с партией гуманитарного груза. Колонна прошла по трассе Хама-Хомс, охраняемой военными полицейскими РФ. На дороге установлен контрольно-пропускной пункт.
Город Аль-Растан расположен в зоне деэскалации провинции Хомс. Российские военные привезли мирным жителям около четырех тонн продовольствия и почти полтонны лекарственных препаратов. В населенном пункте планируется открытие медицинского центра для оказания помощи всем желающим, отметил сотрудник Центра по примирению Александр Сазонов.