Хомс: российские военные доставили гумпомощь в Аль-Растан, подконтрольный сирийской оппозиции

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Аль-Растан, 11 сентября. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон доставили партию гумпомощи в провинцию Хомс.

В понедельник российские военные прибыли в населенный пункт Аль-Растан, который контролируют оппозиционные формирования, с партией гуманитарного груза. Колонна прошла по трассе Хама-Хомс, охраняемой военными полицейскими РФ. На дороге установлен контрольно-пропускной пункт.

Город Аль-Растан расположен в зоне деэскалации провинции Хомс. Российские военные привезли мирным жителям около четырех тонн продовольствия и почти полтонны лекарственных препаратов. В населенном пункте планируется открытие медицинского центра для оказания помощи всем желающим, отметил сотрудник Центра по примирению Александр Сазонов.