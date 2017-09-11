США близки к дипломатическому паритету с Россией, заявили в Госдепе

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Вашингтон, 11 сентября. Соединенные Штаты Америки близки к дипломатическому паритету с Россией. Такое мнение высказали представитель Госдепа.

По словам американских дипломатов, они не намерены обсуждать какие-то потенциальные шаги со стороны российского руководства.

«Мы уверены в законности действий, которые мы предприняли на прошлой неделе. Как мы уже говорили, наши действия приблизили нас к заявленной Россией цели паритета, поэтому не должно быть никаких дальнейших действий с обеих сторон», — сообщили в Госдепе, передает РИА Новости.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условия работы российских дипмиссий в США и американских дипломатов на территории России будут приведены к полному паритету, сообщала «Газета.ру».

