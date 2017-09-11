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Политика
США близки к дипломатическому паритету с Россией, заявили в Госдепе
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    США близки к дипломатическому паритету с Россией, заявили в Госдепе

    17:33  11 Сентября 2017  /обновлено: 22:49  11 Сентября 2017
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    Посольство США ответило на слова Лаврова о паритете в работе дипмиссий

    Вашингтон, 11 сентября. Соединенные Штаты Америки близки к дипломатическому паритету с Россией. Такое мнение высказали представитель Госдепа.

    По словам американских дипломатов, они не намерены обсуждать какие-то потенциальные шаги со стороны российского руководства.

    «Мы уверены в законности действий, которые мы предприняли на прошлой неделе. Как мы уже говорили, наши действия приблизили нас к заявленной Россией цели паритета, поэтому не должно быть никаких дальнейших действий с обеих сторон», — сообщили в Госдепе, передает РИА Новости.

    В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что условия работы российских дипмиссий в США и американских дипломатов на территории России будут приведены к полному паритету, сообщала «Газета.ру».
     

     

     

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #москва #лавров #мид рф #вашингтон
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