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Что вы думаете о Трампе: конкурс «Мисс Америка» стал площадкой для политических дебатов
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    Что вы думаете о Трампе: конкурс «Мисс Америка» стал площадкой для политических дебатов

    18:42  11 Сентября 2017  /обновлено: 18:43  11 Сентября 2017
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    Что вы думаете о Трампе: конкурс «Мисс Америка» стал площадкой для политических дебатов

    Представительница Северной Дакоты Кара Мунд накануне вечером победила на конкурсе «Мисс Америка — 2018» в Атлантик Сити. Прежде того ей пришлось ответить на ряд вопросов, касающихся предполагаемого сговора администрации Трампа с Россией и ситуации, сложившейся вокруг памятников конфедератам.

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Конкурс «Мисс Америка» приобретает политический характер: участниц спрашивают о сговоре Трампа с Россией и о памятниках конфедератам», опубликованной на информационном ресурсе Fox News.

    Конкурс «Мисс Америка» приобрел политический характер после того, как кандидаткам было задано несколько вопросов о нынешней политической обстановке и президенте Трампе. В ходе одного из сценичных интервью Мунд заявила, что Трамп ошибся, объявив о выходе США из Парижского соглашения, нацеленного на борьбу с изменением климата.

    Мунд сказала: «Я, правда, считаю, что это плохое решение. Отвергнув это соглашение, мы ушли из-за стола переговоров. Это то, о чем нам действительно стоит помнить».

    Она также добавила: «Имеются данные о том, что климат изменяется. Верите вы в это или нет, мы должны оставаться за столом переговоров, и, я думаю, выход из соглашения — плохое решение со стороны США».

    Кара Мунд победила на конкурсе «Мисс Америка — 2018»

    В ходе интервью перед началом мероприятия Мунд сказала, что надеется стать первой женщиной-губернатором своего штата.

    «Важно учитывать женское мнение», — заявила она, подчеркивая важность женщин на серьезных правительственных должностях. «В сфере здравоохранения и вопросах репродуктивных прав решения принимают по большей части мужчины».

    Мунд, однако, была не единственной кандидаткой, которой задавали вопросы, касающиеся политики. Представительницу штата Миссури Дженифер Дэвис попросили «рассудить», вступал ли Трамп в сговор с российским правительством, чтобы выиграть выборы 2016 года, и вынести ему вердикт «виновен» или «невиновен».

    «Прямо сейчас я должна сказать «невиновен», поскольку было представлено недостаточно сведений», — сказала Дэвис, добавив, впрочем, что необходимо более тщательно исследовать этот вопрос.

    Мисс Нью-Джерси Кейтлин Шеффель попросили высказать мнение о памятниках героям Конфедерации и о том, следует ли убрать их прочь с площадей и улиц. В ответ кандидатка на звание «Мисс Америка» предложила переместить памятники в музеи.

    Беспорядки в Шарлоттсвилле

    Организаторы конкурса также спросили мисс Техас Морган Вуд, что та думает о комментариях Трампа после беспорядков в Шарлоттсвилле. Тогда, напомним, президент США возложил вину за акты насилия на «обе стороны».

    Вуд объявила смерть контрпротестующей Хизер Хейер «террористической атакой» и сказала, что президент «должен был указать на этот факт и сделать все возможное, чтобы американцы могли чувствовать себя в безопасности в собственной стране».

    В результате конкурса первой вице-мисс Америка стала мисс Миссури, а второй вице-мисс — мисс Нью-Джерси.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #трамп #нью-джерси #техас #дэвис #вуд #памятники #конфедерация #хейер #шеффель #мисс америка #северная дакота #миссурири
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