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Семьи боевиков хлынут в Европу после победы над ИГ в Сирии и Ираке — эксперт
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    Семьи боевиков хлынут в Европу после победы над ИГ в Сирии и Ираке — эксперт

    18:02  11 Сентября 2017
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    Семьи боевиков хлынут в Европу после победы над ИГ в Сирии и Ираке — эксперт

    Брюссель, 11 сентября. Тысячи женщин и детей боевиков «Исламского государства»* могут вернуться в Европу после окончательной победы над террористами в Сирии и Ираке. С таким прогнозом в понедельник выступила ведущий эксперт Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

     «По различным данным, несколько тысяч женщин и детей, находящихся в зонах, которые ранее были подконтрольны ИГ*, в случае его окончательного поражения могут в ближайшие годы вернуться в Европу», — отметила она.

    Семьи боевиков хлынут в Европу после победы над ИГ в Сирии и Ираке — эксперт

    При этом Гвоздева подчеркнула, что среди европейских стран нет единого мнения о том, как нужно поступать с женами боевиков, которые отправились в Сирию или Ирак вслед за мужьями. Не проще ситуация обстоит с детьми исламистов, которые выросли на Ближнем Востоке. Многие из этих детей успели пройти обучение в тренировочных лагерях террористов, которые уделяют много внимания воспитанию «львят Халифата», передает РИА Новости. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в России.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #сирия #иг #ирак #боевики #эксперт #европа
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