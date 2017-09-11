Семьи боевиков хлынут в Европу после победы над ИГ в Сирии и Ираке — эксперт

В Избранное

Брюссель, 11 сентября. Тысячи женщин и детей боевиков «Исламского государства»* могут вернуться в Европу после окончательной победы над террористами в Сирии и Ираке. С таким прогнозом в понедельник выступила ведущий эксперт Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева.

«По различным данным, несколько тысяч женщин и детей, находящихся в зонах, которые ранее были подконтрольны ИГ*, в случае его окончательного поражения могут в ближайшие годы вернуться в Европу», — отметила она.

При этом Гвоздева подчеркнула, что среди европейских стран нет единого мнения о том, как нужно поступать с женами боевиков, которые отправились в Сирию или Ирак вслед за мужьями. Не проще ситуация обстоит с детьми исламистов, которые выросли на Ближнем Востоке. Многие из этих детей успели пройти обучение в тренировочных лагерях террористов, которые уделяют много внимания воспитанию «львят Халифата», передает РИА Новости. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.