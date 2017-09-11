Хама: САА намерена отбить погранпереход Ат-Танф у сил коалиции США

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Ат-Танф, 11 сентября. Правительственные войска Сирии продвигаются в направлении пограничного перехода Ат-Танф.

Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на военные источники, что командование сирийской армии не намерено терпеть присутствие сил международной коалиции во главе с США в районе пограничного перехода Ат-Танф около границ САР и Ирака.

Отмечается, что подразделения САА продвигаются в направлении погранперехода с целью выдавить военных западной коалиции из данной части Сирии. Ранее сообщалось, что международная коалиция установила контроль над данным участком около года назад и основала лагерь, в котором «умеренные» боевики проходили военную подготовку.