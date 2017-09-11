Эксперт рассказал, как государство может обеспечить рост реальных зарплат россиян

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В Минэкономразвития РФ ожидают десятипроцентный рост реальных денежных доходов населения в течение трех лет, об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин на совещании членов правительства и президента Владимира Путина.

«В итоге после роста ВВП на 2,1% в этом году в ближайшие три года мы ожидаем устойчивый рост российской экономики темпом не ниже 2% в год, стабильную инфляцию на уровне 4%, а также восстановление доходов населения», — заявил Орешкин.

Орешкин отметил, что ряд явлений в отечественной экономике породили множество негативных прогнозов об экономической стагнации и недостаточных темпах роста экономики в целом. Эти прогнозы, по словам главы Минэкономразвития, не сбылись. Более того, Орешкин констатировал: темпы роста оказались выше, чем планировали в его ведомстве.

Профессор кафедры международных финансов МГИМО, руководитель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил, что государство будет работать над тем, чтобы реальная зарплата россиян росла.

В более долгосрочной перспективе повышение реальных зарплат может быть затруднено. Повышение уровня жизни части россиян потребует серьезных дополнительных затрат. Эти деньги можно изыскать в фонде национального благосостояния, но его ресурс ограничен. Также расходы на повышение реальных зарплат можно заложить в бюджет, но в этом случае есть вероятность недофинансирования других отраслей.

По словам эксперта, чтобы обеспечить реальный рост зарплат на продолжительном отрезке времени, экономике необходим значительный рост. Его можно обеспечить, если, например, ограничить трансграничное движение капитала. Чистая утечка капитала за последние 10 лет составила в среднем 100 миллиардов долларов, приводит статистику Катасонов. Также значительное положительное влияние на российскую экономику может оказать отказ от плоской системы налогообложения и переход к прогрессивной шкале налогообложения.

Ранее Владимир Путин предложил уравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Сделано это будет постепенно. Так, с 1 января 2018 года МРОТ будет составлять 85% от суммы прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года показатели уравняют. Эксперт в беседе с ФАН позитивно оценил предложение главы государства, поскольку в перспективе потребительский спрос может оказать положительное влияние на экономику и стать ее драйвером.